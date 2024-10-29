І на сонці, і в тіні: 5 ідеальних кімнатних рослин для новачків

Не всі рослини потребують яскравого сонячного світла. Деякі з них чудово почуваються навіть у півтіні. Як зазначають фахівці, тіньолюбиві рослини, як правило, невибагливі у догляді. Тож, відвідавши квіткові магазини вашого міста, обов’язково зверніть увагу на такі варіанти.

Циссус

Циссус — це невибаглива ліана, яка чудово почувається як у півтіні, так і при розсіяному світлі. Варто зазначити, що циссус росте досить швидко. Щоб сформувати з нього гарний кущ, вам знадобляться спеціальні вертикальні опори.

Циперус

Циперус — це невибаглива рослина, яка чудово почувається як у легкій півтіні, так і при яскравому розсіяному світлі. На відміну від багатьох інших кімнатних рослин, циперусу не потрібні особливі умови утримання. Головне, щоб температура в приміщенні не опускалася нижче 15 градусів за Цельсієм.

Аспідистра

Аспідистра з її широкими, глянцевими листками на довгих черешках насичено-зеленого кольору чудово почувається в умовах півтіні. Прямі сонячні промені вона може витримувати лише вранці та ввечері.

Фатсія

Фатсію можна розмістити як у глибині кімнати, так і біля вікна. Нестача світла не призведе до помітного погіршення зовнішнього вигляду рослини, хоча темпи її росту можуть сповільнитися. Однак, якщо мова йде про різновиди фатсії з строкатим листям, їм бажано забезпечити розсіяне світло, а не глибоку тінь.

Хедера

Хедера, або плющ, чудово почувається в умовах півтіні завдяки своїм зеленим листкам. Однак, пестролисті сорти потребують розсіяного світла, щоб зберегти своє яскраве забарвлення.

Кімнатні рослини – це не просто зелені декорації. Вони очищають повітря, знижують рівень стресу, зволожують повітря, додають затишку та створюють відчуття єднання з природою. Крім того, вони можуть стати яскравим акцентом у вашому інтер’єрі та продемонструвати вашу індивідуальність.



