Якщо дитина бреше: чого не роблять хороші батьки

Питання “Що робити, якщо дитина бреше?” турбує багатьох батьків. Важливо знати, що фізичні покарання за брехню можуть посилити цю проблему. Діти з авторитарних сімей, де брехня неприйнятна, часто брешуть ще більше. Психологи Пенні ван Берген і Кэрол Ньюлл рекомендують інший підхід – будувати довірливі стосунки та шукати причини дитячої брехні.

Обов’язково перевірте інформацію

Маленькі діти часто плутають вигадку з реальністю. Вони можуть розповідати про монстрів, які влаштували безлад у їхній кімнаті, або про інші фантастичні історії.

Однак, коли мова йде про серйозні речі, такі як насильство чи некоректна поведінка дорослих, необхідно поставитися до слів дитини з особливою увагою. Не варто відразу відкидати її розповідь як вигадку. Краще перевірити інформацію, щоб упевнитися в її правдивості.

Покажіть дитині свою любов і підтримку

Діти повинні відчувати, що їх люблять і підтримують у будь-якій ситуації, навіть якщо вони зробили помилку. Коли дитина знає, що ви завжди поруч, щоб допомогти і підтримати, вона почувається впевненіше і менше боїться робити помилки.

Відверта розмова з дитиною

Фрази типу “Ти розбив вазу і не сказав мені, тому що боявся моєї реакції, так?” допомагають дитині усвідомити, чому вона вчинила так, а не інакше. Це створює атмосферу довіри та розуміння.

Не бійтеся показати дитині, що ви засмучені. Скажіть: “Я трохи засмутилася, коли дізналася, що ваза розбита”. Але при цьому важливо підкреслити, що ваша любов до дитини не залежить від її вчинків.

Замість того, щоб просто карати дитину, запропонуйте разом знайти вихід із ситуації. Наприклад: “Як ти думаєш, що ми можемо зробити, щоб виправити цю ситуацію?” Це допоможе дитині відчути свою відповідальність і навчить її шукати рішення проблем.

Розмова про почуття дитини допоможе їй зрозуміти, чому вона вчинила так, а не інакше. Спробуйте разом проаналізувати ситуацію: “Коли ти розбив вазу, ти, мабуть, злякався, що я на тебе розсерджуся?”. Це допоможе дитині усвідомити, що брехня – це не найкращий вихід із ситуації.