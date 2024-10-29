Для украинцев ввели ряд новых штрафов: за что водители могут заплатить более 50 тысяч гривен?

В Украине есть четкие правила ПДД, нарушение которых приводит к административной или уголовной ответственности. Следовательно, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен, а также водителю не разрешают управлять транспортными средствами в течение одного года. Однако, в Правительстве решили, что этого крайне мало, ведь нередко водителей потом ловят на повторных идентичных правонарушениях. Следовательно, каждое новое нарушение будет караться теперь значительно жестче.

Как будут наказывать?

Если водителя второй раз поймали нетрезвым за рулем, то размер штрафа вырастет до 34 000 гривен, а садиться за руль нельзя будет уже не один год, а три. Если же нарушителя остановили в третий раз, штраф возрастет до 51 000 гривен, а право управлять транспортными средствами отберут на 10 лет. Последний вариант доступен в нескольких вариантах. Нарушитель может выплатить штраф или в виде альтернативы согласиться на административный арест сроком на 15 суток с конфискацией частного транспортного средства. Также после третьего нарушения разрешение на управление ТС забирают аж на 10 лет.

Украинцев могут штрафовать еще на 34 тысяч гривен

Также еще зимой в Верховной Раде был представлен законопроект о штрафах для водителей, транспортное средство которых превышает допустимый уровень шума. Пока проект еще не утвержден, однако это могут сделать в любой момент. Согласно ему, будут штрафовать на 17 000 гривен при первом нарушении и на 34 000 гривен при втором нарушении. Речь о водителях, что устанавливают на свои автомобили специальное оборудование, через которое двигатель издает значительно больше шума, чем должен. Это, мол, нарушает тишину и спокойствие граждан и приводит к их дискомфорту, а тем более в вечернее/ночное время суток.