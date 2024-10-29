В Украине усилили военный учет: все изменения уже официально вступили в силу

В Украине за последний год произошли важные изменения по ведению военного учета. Его плавно перевели из бумажного варианта в электронный, а также была создана платформа Оберег. Все для того, чтобы понимать полноценную картину того, сколько военнообязанных мужчин проживает в Украине и не состоит на учете. В результате таких действий удалось “вывести из тени” сотни тысяч военнообязанных. Однако и этого оказалось недостаточно, так что были внесены изменения, которые усилит военный учет.

Как именно все будет происходить?

О том, что произошло усиление военного учета, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

“Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Кабинет министров утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства”, – отметил Умеров.

Усиление военного учета будет происходить через тесный контакт нескольких служб. Своими данными смогут обмениваться ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Национальная полиция. Это, мол, позволит выявить еще больше мужчин, которые скрываются от мобилизации, не обновляют данные и тем самым нарушают действующее законодательство.

ТЦК теперь работают круглосуточно

И к последним обновлениям, которые тоже уже вступили в действие, следует отнести и то, что работники ТЦК получили ряд новых полномочий, а еще у них изменился график работы. Теперь работники ТЦК будут работать круглосуточно и могут в любое время суток вручать повестку или даже забирать человека в военкомат для прохождения ВЛК. То есть, если раньше, выдавалась повестка, где было указано, когда нужно прийти в военкомат, то сейчас работники ТЦК могут забирать людей прямо с улицы в любое время и имеют на это законное право.