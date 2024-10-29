В Україні посилили військовий облік: всі зміни вже офіційно вступили в дію

В Україні протягом останнього року відбулися важливі зміни щодо ведення військового обліку. Його плавно перевели з паперового варіанту в електронний, а також була створена платформа Оберіг. Все задля того, щоб розуміти повноцінну картину того, скільки військовозобов’язаних чоловіків проживає в Україні і не перебуває на обліку. В результаті таких дій вдалося “вивести з тіні” сотні тисяч військовозобов’язаних. Однак і цього виявилося недостатньо, тож були внесені зміни, які посилять військовий облік.

Як саме все відбуватиметься?

Про те, що відбулося посилення військового обліку заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства”, – зазначив Умєров.

Посилення військового обліку відбуватиметься через тісний контакт одразу кількох служб. Своїми даними зможуть обмінюватися ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Національна поліція. Це, мовляв, дозволить виявити ще більше чоловіків, які приховуються від мобілізації, не оновлюють дані та тим самим порушують чинне законодавство.

ТЦК тепер працюють цілодобово

Й до останніх оновлень, які теж вже вступили в дію варто віднести й те, що працівники ТЦК отримали низку нових повноважень, а ще в них змінився графік роботи. Тепер працівники ТЦК працюватимуть цілодобово й можуть у будь-який час доби вручати повістку, чи навіть забирати особу у військкомат для проходження ВЛК. Тобто якщо раніше, видавалась повістка, де було вказано, коли потрібно прийти у військкомат, то зараз працівники ТЦК можуть забирати людей прямо з вулиці у будь-який час й мають на це законне право.