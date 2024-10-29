Будут штрафовать без розыска: какие нововведения ТЦК готовят для «уклонистов»

Если вы получили «заочный штраф», у вас есть право обжаловать это решение в суде, если считаете его незаконным. Однако, помните, что откладывание оплаты штрафа может привести к дополнительным расходам на юридические услуги и продление исполнительного производства.

Что нужно знать

Заочный штраф – это административное взыскание, которое налагается на граждан, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности. Чаще всего это происходит в случае, когда лицо:

Не забрал повестку. Если вы не заберете повестку с почты в течение трех дней, ТЦК может вынести решение о наложении штрафа.

Не выполнил другие требования ТЦК. Это может касаться, например, неявки на военно-врачебную комиссию или неявки по вызову в ТЦК.

Размер заочного штрафа за уклонение от мобилизации может колебаться от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Если вы не оплатите штраф в течение 15 дней с момента его наложения, дело будет передано в исполнительную службу. Это означает, что:

Арест счетов. Исполнительная служба может арестовать ваши банковские счета и взыскать с них средства для погашения задолженности.

Арест имущества. В случае недостаточности средств на счетах, исполнительная служба может наложить арест на ваше имущество (квартиру, автомобиль и т.д.) и продать его с аукциона для погашения долга.

Если на счетах недостаточно средств, могут изъять ваше имущество, кроме единственного жилья (до 160 тыс. грн).

Что делать если получили штраф

Получили штраф? Есть несколько вариантов действий:

Оплатить. Быстрая оплата в течение 15 дней избежит дальнейших проблем. Однако это не означает откуп от призыва, вы все равно получите повестку. Обжаловать. Если считаете штраф несправедливым, обратитесь в суд. Обратитесь к юристу за подробной консультацией и дальнейшими действиями.

Как видите, избежать мобилизации благодаря уплате штрафа не получится.