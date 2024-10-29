Якщо ви отримали “заочний штраф”, у вас є право оскаржити це рішення в суді, якщо вважаєте його незаконним. Однак, пам’ятайте, що відкладання оплати штрафу може призвести до додаткових витрат на юридичні послуги та продовження виконавчого провадження.

Що потрібно знати

Заочний штраф — це адміністративне стягнення, яке накладається на громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Найчастіше це відбувається у випадку, коли особа:

Не забрала повістку. Якщо ви не заберете повістку з пошти протягом трьох днів, ТЦК може винести рішення про накладення штрафу.

Не виконала інші вимоги ТЦК. Це може стосуватися, наприклад, ytzdrb на військово-лікарську комісію чи неявки за викликом до ТЦК.

Розмір заочного штрафу за ухиляння від мобілізації може коливатися від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Якщо ви не сплатите штраф протягом 15 днів з моменту його накладення, справа буде передана до виконавчої служби. Це означає, що:

Арешт рахунків. Виконавча служба може арештувати ваші банківські рахунки і стягнути з них кошти для погашення заборгованості.

Арешт майна. У разі недостатності коштів на рахунках, виконавча служба може накласти арешт на ваше майно (квартиру, автомобіль тощо) і продати його з аукціону для погашення боргу.

Якщо на рахунках недостатньо коштів, можуть вилучити ваше майно, крім єдиного житла (до 160 тис. грн).

Що робити якщо отримали штраф

Отримали штраф? Маєте кілька варіантів дій:

Сплатити. Швидка оплата протягом 15 днів уникне подальших проблем. Однак це не означає відкуп від призову, ви все одно отримаєте повістку. Оскаржити. Якщо вважаєте штраф несправедливим, зверніться до суду. Консультація.Зверніться до юриста за детальною консультацією та подальшими діями.

Як бачите, уникнути мобілізації завдяки сплаті штрафу не вийде.