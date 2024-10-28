За 50 копеек с толстым трезубцем можно выручить более 10 тысяч гривен

В Украине довольно популярны платформы, где можно продать либо купить разнообразные старинные вещи, либо редкие монеты, либо что-то еще в этом роде. Коллекционеры, которые увлекаются нумизматикой, активно скупают монеты, имеющие хоть какую-то ценность. Это не всегда слишком редкие или очень старинные экземпляры. Часто речь о монетах выпущенных уже при Независимой Украине. Многие из этих экземпляров каждый украинец имеет шанс найти у себя дома. Вот и сейчас, на аукционе появилась монета, за которую готовы отдать 10 000 гривен. Присмотритесь, возможно такая есть и у вас.

Как выглядит ценный экземпляр?

Речь о монете номиналом в 50 копеек 1992 года выпуска. Это разновидность ЗВАг, которую можно продать за 4000-11 000 гривен. Стоимость монеты будет зависеть от ее состояния и степени сохранности.

Среди ее ключевых отличий можно выделить:

Толстый средний зуб трезубца. Рисунок – 17,7 мм. Особенная первая кисть, где четко отделены четыре ягоды, а пятая сливается с венком. Гладкий гурт.

Если вы обнаружили у себя такую ​​монету, то можете выручить за нее неплохие деньги.

Выгодно продать можно и другие виды монет

Выручить около 2000 гривен можно и за монету номиналом в 50 копеек, но 2001 года выпуска. Монета имеет относительно хорошую ценность, ведь была выпущена малым тиражом (всего 5000 единиц).

“Вероятность найти монету в обращении маловероятна. Однако на аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении”, — рассказывают специалисты.

Также от 2000 до 4000 гривен можно выручить за монету номиналом 50 копеек 1994 года выпуска. Речь только о разновидности 1.1АГм, отличающейся маленьким отверстием расположенным в нижней части трезубца. Также у монеты есть гурт мелкой насечки и трапециевидный промежуток между листком и отростком.

“В обращении попадается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн“, — рассказывают эксперты.