Як схуднути на 5 кг за тиждень на кашах: несподівана порада дієтологів

Дієта на кашах, на думку її прихильників, обіцяє швидке схуднення, яке, як стверджується, є стійким та довготривалим. Якщо ви страждаєте від зайвої ваги, можете спробувати цей варіант. Тим більше, що це лише тижнева дієта.

Переваги дієти на кашах

Дієта на кашах – це не просто спосіб схуднути, а справжній детокс для організму, як стверджують її автори. Прості рецепти, доступні продукти та відсутність мук голодування роблять її привабливою для багатьох. Каші, багаті на складні вуглеводи, швидко насичують і забезпечують організм усіма необхідними вітамінами та мінералами. Це як смачна подорож до здоров’я та стрункості.

Які результати можна очікувати від дієти на кашах?

Швидкість схуднення залежить від багатьох факторів, зокрема від вашої початкової ваги та індивідуальних особливостей організму. В середньому, за тиждень можна втратити від 2 до 5 кілограмів. Проте, варто зазначити, що на початкових етапах дієти значна частина втраченої ваги – це зайва вода, яка виводиться з організму.

Меню на сім днів

Пропонуємо вашій увазі тижневе меню дієти на кашах.

Понеділок: пшоняна каша 1 джерело вітамінів групи B, зміцнює нервову систему і покращує травлення. Вівторок: вівсянка — багата на клітковину, знижує рівень холестерину і нормалізує роботу кишечника. Середа: рисова каша — легко засвоюється, має обволікаючий ефект, корисна для людей з хронічними хворобами органів травлення; Четвер: гречана каша — джерело вітамінів і мінералів, покращує обмін речовин і зміцнює імунітет. П’ятниця: кукурудзяна каша — багата на антиоксиданти, сприяє виведенню токсинів і покращує стан шкіри. Субота: перловка — містить багато білка, заліза і цинку, зміцнює кістки і волосся. Неділя: пшенична каша — джерело складних вуглеводів, забезпечує тривале відчуття ситості та підтримує енергію.

Для плавного виходу з дієти рекомендується залишити манну кашу — вона більш калорійна і допоможе поступово повернутися до звичного раціону.

Каші варіть на воді без додавання солі, цукру та олії. Для урізноманітнення смаку можна додавати свіжі фрукти, ягоди або сухофрукти. Пийте достатню кількість чистої води.