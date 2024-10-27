В Украине снова меняют гривны: что изменится уже с 1 ноября

Национальный банк Украины решил обновить наличность. С 1 ноября начнется постепенное изъятие из обращения банкнот номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах. Это означает, что постепенно эти купюры исчезнут из обращения. Однако паниковать не стоит: специального обмена не будет. Эти деньги просто перестанут принимать в магазинах и других заведениях.

Как сообщили в Национальном банке, старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен, которые были выпущены в 2003-2007 годах, постепенно заменят на новые купюры того же номинала, но выпущенные после 2014 года.

Детали

Национальный банк отмечает, что украинцы могут и в дальнейшем рассчитываться старыми банкнотами. Эти деньги остаются действительными и их можно использовать для оплаты товаров и услуг.

С 1 ноября 2024 года граждане больше не смогут получить банкноты номиналом 50 и 200 гривен старого образца ни в одном финансовом учреждении. Это связано с тем, что банки, инкассаторы и другие финансовые учреждения прекратят все операции с этими купюрами. Таким образом, банкноты старого образца постепенно исчезнут из всех кошельков.

Когда банкноты номиналом 50 и 200 гривен старого образца попадают в банк, они изымаются из обращения и отправляются в Национальный банк. Там их пересчитывают и утилизируют.

Замена банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца является частью комплексной программы Национального банка Украины по повышению качества наличного обращения. Цель этой программы – обеспечение наличия в обращении исключительно денежных знаков современного поколения. Они соответствуют самым высоким стандартам защиты от подделок и обеспечивают стабильность национальной валюты.

Национальный банк Украины систематически обновляет наличное обращение. Кроме недавнего решения относительно банкнот 50 и 200 гривен, ранее были изъяты из обращения: