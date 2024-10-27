В Україні знову змінюють гривні: що зміниться вже з 1 листопада

Національний банк України вирішив оновити готівку. З 1 листопада почнеться поступове вилучення з обігу банкнот номіналом 50 і 200 гривень, випущених у 2003-2007 роках. Це означає, що поступово ці купюри зникнуть з обігу. Однак панікувати не варто: спеціального обміну не буде. Ці гроші просто перестануть приймати в магазинах та інших закладах.

Як повідомили в Національному банку, старі банкноти номіналом 50 і 200 гривень, які були випущені у 2003-2007 роках, поступово замінять на нові купюри того ж номіналу, але випущені після 2014 року.

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Національний банк зазначає, що українці можуть і надалі розраховуватися старими банкнотами. Ці гроші залишаються дійсними і їх можна використовувати для оплати товарів та послуг.

З 1 листопада 2024 року громадяни більше не зможуть отримати банкноти номіналом 50 і 200 гривень старого зразка в жодній фінансовій установі. Це пов’язано з тим, що банки, інкасатори та інші фінансові установи припинять усі операції з цими купюрами. Таким чином, банкноти старого зразка поступово зникнуть з усіх гаманців.

Коли банкноти номіналом 50 і 200 гривень старого зразка потрапляють до банку, вони вилучаються з обігу і відправляються до Національного банку. Там їх перераховують і утилізують.

Заміна банкнот номіналом 50 і 200 гривень старого зразка є частиною комплексної програми Національного банку України з підвищення якості готівкового обігу. Мета цієї програми — забезпечення наявності в обігу виключно грошових знаків сучасного покоління. Вони відповідають найвищим стандартам захисту від підробок та забезпечують стабільність національної валюти.

Національний банк України систематично оновлює готівковий обіг. Окрім нещодавнього рішення щодо банкнот 50 і 200 гривень, раніше були вилучені з обігу: