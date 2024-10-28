З 1 листопада за газ платитимемо більше? Названо новий тариф 

Незважаючи на те, що вартість газу для побутових споживачів в Україні не зміниться до кінця квітня наступного року, кількість постачальників газу скоротилася. Це означає, що з 1 листопада українці матимуть менший вибір компаній, від яких вони можуть купувати газ.

Деталі

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, продовжено дію спеціальних обов’язків щодо постачання природного газу до 30 квітня 2025 року. Це забезпечує стабільність цін на газ для побутових споживачів, виробників теплової та електричної енергії, а також для операторів газорозподільних систем протягом наступного опалювального періоду.

Ціни на газ від “Нафтогазу” для різних категорій споживачів відрізнятимуться досить суттєво. Якщо для населення ціна залишиться фіксованою на рівні 7,96 гривень за кубометр, то для промислових підприємств і інших не побутових споживачів вартість газу коливатиметься від 7,42 до 16,50 гривень за кубічний метр.

Тарифи на доставку газу перерахують

Починаючи з 2025 року, сума, яку українці платять за доставку газу, буде перерахована. Новий тариф враховуватиме загальний обсяг спожитого газу за період з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

Зверніть увагу: у вересні закінчується газовий рік. Тому, щоб правильно розрахувати вартість доставки газу на наступний період, необхідно своєчасно передати показники лічильника за цей місяць. Вартість послуги залежить від загального обсягу спожитого газу за період з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

Важливо, щоб дані про ваше споживання газу були точними. Саме від них залежить, скільки ви заплатите за доставку газу, хоча сам тариф на цю послугу залишається незмінним. Тому обов’язково передайте актуальні показники лічильника. Варто зазначити, що тарифи на доставку газу можуть відрізнятися залежно від регіону та постачальника.