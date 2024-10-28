Є час з 30 жовтня до 3 листопада: це повинна зробити кожна українська родина

Нагадуємо, що передавати показники лічильника потрібно щомісяця, до певного числа. Пропущені дані можуть призвести до неправильного нарахування у платіжках.

Період подачі показників ніколи не змінюється

Передавання показань лічильника електроенергії здійснюється в чітко визначені терміни: останні два дні поточного місяця і перші три дні наступного. Незважаючи на те, що цей період незмінний, конкретні дати можуть варіюватися залежно від тривалості місяця. Цього разу передати показання необхідно 30 і 31 жовтня, а також 1, 2 і 3 листопада. Важливо зазначити, що система зафіксує всі передані в цей період дані як станом на 1 листопада.

Важливе попередження для українців

Зверніть увагу на важливий момент: щоб ваша платіжка за електроенергію була точною, потрібно вчасно передавати показання лічильника. У вас є лише 5 днів для цього. Якщо ви пропустите цей термін, то компанія, що обслуговує вас, буде змушена використовувати середнє значення вашого споживання за попередні періоди для розрахунку платіжки. А це може призвести до того, що вам нарахують більшу суму, ніж ви насправді спожили.

Як передати показники лічильника

Існує багато зручних способів передати показання електроенергії. Сучасні технології пропонують електронні варіанти: особистий кабінет, чат-боти тощо. Це особливо зручно для тих, хто вміє користуватися гаджетами. А для людей похилого віку, які можуть не мати досвіду роботи з електронними пристроями, є більш традиційний варіант – дзвінок до контактного центру. Достатньо один раз з’ясувати номер телефону свого постачальника електроенергії і щомісяця дзвонити туди, щоб повідомити показання лічильника.

Чи здорожчає світло з нового року?

Наразі не йдеться про чергове підвищення тарифів на електроенергію. Але радіти не варто. Вже після завершення опалювального сезону вартість світла ймовірно зросте. За оцінками експертів 1 кВт/год в Україні має коштувати близько 6-7 гривень. Але такого різкого підвищення, напевне, не буде. Тож вартість може зрости орієнтовно на 40-60 копійок на кВт. Однак це лише припущення експертів.