Електроенергія за півціни: українцям розповіли, хто може платити за електрику по 2,64 грн за кіловат

В Україні стартував опалювальний сезон і люди все частіше почали замислюватися над тим, як обігріти свої оселі без зайвих витрат. На брифінгу ОВА споживачам розповіли про дієвий спосіб зекономити на електроенергії. Виявляється частина українців має право платити за електрику по пільговому тарифу. Як змінити тарифний план та сплачувати за спожиті кіловати ледь не вдвічі менше?

Затверджений Кабміном у червні 2024 року єдиний алгоритм оформлення тарифу для споживачів з електроопаленням дозволяє українцям, що проживають у приватних будинках, не під’єднаних до газових мереж, платити за електрику за значно меншим тарифом. За словами комерційного директора «Закарпаттяобленерго» Івана Плиски щоб оформити собі економний тариф на електрику достатньо виконати кілька нескладних кроків.

Перш за все споживач повинен підготувати проект, в якому передбачене електроопалення. Наступним кроком є введення опалювального обладнання в експлуатацію і внесення відповідних змін у техпаспорт будинку. Наостанок потрібно подати заявку разом із пакетом необхідних документів до оператора системи розподілу, що відповідає за даний регіон.

Оператор мережі протягом наступних 10 днів повинен внести у паспорт точки розподілу та до платформи DataHub відповідні зміни. Автоматично ці дані отримає також постачальник електроенергії та змінить тарифний план у своєму договорі зі споживачем. Таким чином вже з наступного місяця громадянин зможе платити за електрику за новим тарифом.

Споживачі, в чиїх оселях встановлені електроопалювальні установки, можуть оплачувати електроенергію за тарифом 2,64 грн за кіловат. А це майже вдвічі менше за стандартний тариф – 4,32 грн. Проте пільги на оплату електроенергії споживачі з електроопаленням матимуть лише до завершення опалювального сезону, а саме до 30 квітня 2025 року.

Також пільговикам нагадали, що упродовж місяця вони можуть спожити не більше 2 000 кіловат пільгової електрики. Якщо споживач використає більший обсяг ресурсу, надлишок йому доведеться оплатити за звичайною ціною. Проте для більшості споживачів, що користуються електроопалювальними установками, такого обсягу електроенергії цілком достатньо, щоб обігріти свою оселю навіть у найхолодніші зимові дні.