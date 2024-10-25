Цю помилку роблять майже всі: електрики розповіли, як не можна вмикати пральну машинку

Пральна машинка – доволі простий у користуванні побутовий прилад. Та навіть попри це чимало людей вмикають її неправильно, часто припускаючись однієї і тієї самої поширеної помилки. Що це за помилка та яких правил потрібно дотримуватися, щоб уникнути виходу пралки з ладу?

Як правильно вмикати пральну машинку?

Найважливішим правилом безпечного користування пральною машинкою експерти вважають її підключення безпосередньо до розетки. Виробники також у більшості своїй виступають проти підключення пралок до мережі за допомогою подовжувачів. Проте шнури пральних машинок зазвичай мають невелику довжину і користувачам далеко не завжди вдається дотримуватися цього правила.

Що може трапитися, якщо підключити пральну машинку через подовжувач:

подовжувач може перегрітися і спалахнути;

на подовжувач може потрапити вода, що спричинить коротке замикання;

існує ризик удару струмом через пошкодження шнура.

Ймовірність небезпечних наслідків підвищує одночасне підключення до того ж подовжувачі інших потужних приладів.

Як обрати подовжувач для пральної машинки?

Якщо увімкнути пральну машинку безпосередньо в розетку неможливо, потрібно підібрати надійний подовжувач. Подовжувач для пральної машинки повинен відповідати таким вимогам:

довжина – не менше 3 м та не більше 7 м, щоб шнура було достатньо, але він не заважав пересуванню по кімнаті;

виробник – авторитетний та надійний;

товщина шнура – в залежності від потужності пральної машини, здебільшого обирають подовжувачі із дротом, що може витримати 16А;

перетин кабелю – 1,5 кв. мм;

наявність кнопки-вимикача;

кабель заземлення – дріт жовто-зеленого кольору;

сумісність розетки з євро-вилкою;

наявність захисту від короткого замикання.

Електрики також радять перевіряти чи є на упаковці із подовжувачем наступні позначення – IP 20 та IP 44. Перше із цих позначень означає, що подовжувач захищений від пилу та надмірної вологості, а друге – що йому не страшні бризки води. Також перевагою буде наявність у подовжувачі запобіжника, який збереже пральну машину від стрибків напруги в мережі.