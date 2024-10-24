Пенсионный Фонд присылает украинцам важные персональные сообщения: о чем идет речь?

Пенсионный Фонд Украины сообщил, что на днях произвел рассылку сообщений людям, которые отапливают дома твердым топливом и имеют право на соответствующую субсидию. Речь идет о 21 000 гривен, которую людям будут выделять на закупку твердого топлива, чтобы им легче было пережить зиму. Такая субсидия, как и обычная коммунальная, рассчитана только на семьи с низким доходом. Также в приоритете домохозяйства, которые находятся в граничащих с Россией регионах или находятся неподалеку от линии фронта. Заявки от таких домохозяйств будут рассматриваться в первую очередь.

О чем идет речь в смс?

Смс сообщения Пенсионный Фонд отправил в персональные кабинеты украинцев, которые находятся на электронном портале ПФУ. В них говорится, что те домохозяйства, которые уже получали подобную субсидию, не обязаны подавать заявку повторно. Их данные есть в базе и все будет начислено автоматически. Однако, если у вас изменился состав семьи, или увеличились доходы, об этом нужно сообщить для пересчета субсидии. Также, если вы раньше не получали подобную помощь, но в этом году нуждаетесь в ней, то можете подавать заявку. В ПФУ рассмотрят ее в индивидуальном порядке и если вы отвечаете необходимым критериям, то получите средства на твердое топливо.

Что будет с коммунальными услугами в 2024–2025 году?

Сейчас большинство поставщиков коммунальных услуг отмечают, что ничего дорожать не будет. Ну, по крайней мере, до весны 2025 года, то есть до конца отопительного сезона. Однако ситуация может в любой момент измениться. Например, если россияне и дальше будут уничтожать критическую инфраструктуру, то может вырасти стоимость электроэнергии. С газом все проще, ведь на него все еще действует мораторий. Однако и его действие может быть отменено уже в 2025 году.