Пенсійний Фонд надсилає українцям важливі персональні повідомлення: про що в них йдеться?

Пенсійний Фонд України повідомив, що днями зробив розсилку повідомлень людям, які опалюють будинки твердим паливом та мають право на відповідну субсидію. Йдеться про 21 000 гривень, яку людям виділятимуть на закупівлю твердого палива, для того, щоб їм легше було пережити зиму. Така субсидія, як і звичайна комунальна, розрахована лише на родини з низьким доходом. Також в пріоритеті домогосподарства, які знаходяться у регіонах, що межують з Росією, чи перебувають неподалік від лінії фронту. Заявки від таких домогосподарств розглядатимуть першочергово.

Про що йдеться у смс?

Смс повідомлення Пенсійний Фонд відправив у персональні кабінети українців, які знаходяться на електронному порталі ПФУ. В них йдеться про те, що ті домогосподарства, які вже отримували подібну субсидію не зобов’язані подавати заявку повторно. Їхні дані є в базі й все буде нараховано автоматично. Проте, якщо у вас змінився склад сім’ї, або збільшились доходи про це потрібно повідомити для перерахунку субсидії. Також, якщо ви раніше не отримували подібної допомоги, але цього року потребуєте її, то можете подавати заявку. У ПФУ розглянуть її в індивідуальному порядку і якщо ви відповідаєте необхідним критеріям, то отримаєте кошти на тверде паливо.

Що буде з комун альними послугами у 2024-2025 році?

Наразі, більшість постачальників комунальних послуг зазначають, що нічого дорожчати не буде. Ну принаймні до весни 2025 року, тобто до кінця опалювального сезону. Проте, ситуація може у будь-який момент змінитися. Наприклад, якщо росіяни й надалі знищуватимуть критичну інфраструктуру, то може зрости вартість електроенергії. З газом все простіше, адже на нього все ще діє Мораторій. Проте і його дію можуть скасувати вже у 2025 році.