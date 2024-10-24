Українськи пенсіонери почнуть отримувати ще одну пенсію: в уряді готують нову реформу

В Україні запрацює ще одна пенсійна система, що базуватиметься на принципі обов’язкового накопичення. Таким чином громадяни зможуть забезпечити собі додатковий дохід окрім пенсії, яку отримуватимуть за вже існуючою солідарною системою. За словами очільниці Мінсоцу Оксани Жолнович друга накопичувальна система запрацює вже після війни.

Впровадження допоміжного механізму нарахування пенсій в уряді обговорюється вже доволі давно. Зараз пенсію українцям похилого віку виплачують за солідарною системою, тобто із внесків працюючих громадян. Та через демографічну кризу кількість пенсіонерів значно перевищує кількість працюючих, тож коштів катастрофічно не вистачає. Саме тому Кабмін розглядає усі існуючі можливості, що дозволять у майбутньому забезпечити пенсіонерам більш високий дохід.

Як працюватиме накопичувальна система?

В основі накопичувальної пенсійної системи лежатиме механізм, за яким громадяни будуть відкладати з кожної своєї зарплатні частину коштів на спеціально створений рахунок. Таким чином утворюватиметься капітал, який може збільшуватися за рахунок інвестування. Ця система перевірена досвідом багатьох європейських та азійських країн, і довела свою ефективність.

За словами Оксани Жолнович, в уряді вже погодили деякі законодавчі аспекти, які відкривають шлях до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Наразі відомо, що нова система буде працювати у тандемі із вже існуючою солідарною системою, забезпечуючи пенсіонерам гідний дохід та безбідну старість.

Коли запровадять накопичувальну систему?

У липні наступного року урядовці планують дещо оновити солідарну пенсійну систему. Що ж до впровадження нового накопичувального механізму, то цього нажаль не станеться аж до закінчення війни.

Однак в уряді вже навряд відмовляться від ідеї запровадження накопичувальної пенсійної системи. Адже вона має безліч переваг як для самих пенсіонерів так і для держави. Зокрема:

пенсіонери матимуть доступ одразу до двох джерел пенсійних виплат;

громадяни похилого віку матимуть на накопичувальному рахунку капітал, завдяки чому будуть впевнені у своїй фінансовій стабільності;

накопичені майбутніми пенсіонерами кошти працюватимуть на державу шляхом інвестування у внутрішню економіку;

пенсіонери не будуть залежати від державного бюджету, а якщо конкретніше – від кількості працюючого населення та сплачуваних ними податків.

Таким чином завдяки впровадженню накопичувальної системи вдастьс досягнути одразу двох цілей – забезпечити гідну старість українцям та відновити економіку країни після війни.