Більше тепла за ті самі гроші: як змусити ваші батареї працювати на повну

Щойно надворі холоднішає, на перше місце серед наших пріоритетів виходить якісний обігрів оселі. І справді, що може бути важливіше за тепло та затишок вдома, коли на вулиці лютує зима. Якщо у вашому будинку чи квартирі начебто й гріють батареї, проте тепла все одно недостатньо, можна вдатися до кількох лайфхаків.

Як підвищити ефективність опалення?

У Мінреінтеграції розповіли, до яких заходів можна вдатися, щоб у вас вдома стало тепліше та затишніше. Виявляється для цього не обов’язково повністю міняти систему опалення, достатньо лише виконати кілька простих кроків:

По-перше, належить прибрати від батарей меблі, цупкі штори та інші предмети інтер’єру й техніки. Адже всі ці речі лише заважають теплу потрапляти до кімнати;

належить прибрати від батарей меблі, цупкі штори та інші предмети інтер’єру й техніки. Адже всі ці речі лише заважають теплу потрапляти до кімнати; По-друге , якщо на ваших радіаторах опалення є декоративні панелі, їх варто прибрати. Адже вони поглинають до 20% тепла. Ще на 10% зменшує ефективність опалення розміщення радіаторів у нішах;

, якщо на ваших радіаторах опалення є декоративні панелі, їх варто прибрати. Адже вони поглинають до 20% тепла. Ще на 10% зменшує ефективність опалення розміщення радіаторів у нішах; По-третє, перевірте батареї на наявність повітряних пробок. Заповітрені батареї – це одна з найпоширеніших проблем централізованого опалення. Тож якщо батарея не гріє або гріє значно менше, ніж повинна, її потрібно розповітрити. Однак братися за це самостійно ризиковано. Краще зверніться до спеціалістів із теплокомуненерго, які випустять із батареї зайве повітря за допомогою спеціальних клапанів.

Популярним лайфхаком для підсилення тепловіддачі батарей є встановлення на стіну за батарею шматка фольги. В такому випадку тепло буде відбиватися від фольги та потрапляти просто до кімнати замість того, щоб поглинатися холодною стіною. Не забувайте також вчасно чистити радіатори від пилу і бруду, що може перешкоджати потраплянню тепла до оселі.

Скориставшись цими простими порадами ви зможете отримати значно більше тепла навіть від централізованого опалення без додаткових фінансових вливань.