До Нового року в Україні здорожчає низка продуктів харчування: чим варто запастися вже зараз

Нацбанк попередив українців про стрімке здорожчання ключових продуктів. Внаслідок споживчої інфляції напередодні зимових свят ціни на овочі, молочку, та навіть макарони і крупи суттєво зростуть. У порівнянні із аналогічним періодом 202З року вартість цих продуктів збільшиться подекуди на 30-40%.

Картопля

Цей популярний овоч стане одним із продуктів, що здорожчають найбільше. Через літню засуху українські фермери цьогоріч зібрали на третину менше картоплі, ніж зазвичай. Тож вже зараз її вартість становить 25-26 грн у порівнянні із минулорічними 12 грн. А до Нового року цей базовий в раціоні більшості українців овоч може подорожчати ще більше.

Овочі борщового набору

Вартість буряка, капусти та цибулі вже за місяць становитиме на 30−35% більше в порівнянні із цінами 2023 року. Таке значне здорожчання буде пов’язане зокрема із конкуренцією, яку складатимуть овочі з Литви та Польщі. На підвищення цін може вплинути і погода, яка суттєво ускладнить доставку продукції у різні регіони країни.

Макарони та крупи

Здорожчання цієї групи товарів на думку експертів буде зумовлене зростанням акцизів на бензин та дизель. Таким чином ціна за перевезення кілограма навіть найдешевшого продукту збільшиться в рази. При цьому попит на макарони та різні види круп все одно залишатиметься сталим, адже вони є ситними та порівняно недорогими.

Вершкове масло

Вершкове масло також незабаром суттєво подорожчає. Головними причинами підвищення ціни стане дефіцит електроенергії та збільшення податків, які зобов’язані платити його виробники.

Алкоголь

Під Новий рік українці сповна відчують ще й підвищення цін на алкоголь. Вартість пляшки міцного напою становитиме орієнтовно на 50% більше, ніж в той самий період минулого року. Подорожчають навіть найдешевші вина, що вже казати про улюблені святкові напої українців – горілку і коньяк.

Тенденція до здорожчання торкнеться й тютюнових виробів. Вартість цигарок збільшиться принаймні на 22%, сягнувши 120−130 грн за пачку.