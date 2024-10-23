Названо марки авто, які в Україні крадуть найчастіше

В Україні у 2024 році суттєво зменшилась кількість автокрадіжок. За період із січня по вересень було зафіксовано лише 765 таких злочинів. Тоді як за той самий період 2023 року було викрадено близько 1,2 тис транспортних засобів. Актуальну інформацію кількості автокрадіжок та маркам, на які найчастіше спокушалися крадії оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України.

Згідно з даними МВС на 1-му місці за кількістю угонів цьогоріч опинилась Донецька область – 256 викрадених авто. На другій сходинці антирейтингу – Херсонська область із показником 166 автокрадіжок. Замикає трійку Волинська область, де із січня по вересень зникло 104 автівки.

Цього року, як і зазвичай, найчастіше викрадали легкові автомобілі. Із 765 зниклих транспортних засобів 516 були легковими. Окрім того про факт крадіжки повідомили 98 власників вантажівок та 42 власники мотоциклів.

Кілька десятків випадків стосується також викрадення інших видів транспорту. Зокрема зафіксовано крадіжку 41 автопричепа, 33 тракторів, 21 мопеда, а ще 11 транспортних засобів з категорії автобусів та мікроавтобусів.

Що ж стосується марок авто, то найбільш привабливими для крадіїв цьогоріч виявилися автомобілі Nissan. Із січня по вересень було вкрадено 61 машину цього виробника. У трійку лідерів потрапили також вітчизняний ВАЗ та відомий німецький автобренд Volkswagen – 57 та 53 автомобілі відповідно.

Жертвами автомобільних крадіїв стало й чимало власників автомобілів марки Mitsubishi – 48 викрадених автівок. Крім того зникло 27 машин марки ГАЗ та ще по два десятки легковиків таких брендів, як Ford, КАМАЗ, Renault та Opel. А однією з найпопулярніших моделей серед угонщиків став кросовер Mitsubishi L200, яких із січня по вересень було викрадено аж 17 штук.

Загалом у 2024 році кількість автокрадіжок суттєво знизилася в порівнянні із попередніми двома роками війни. Найбільше автомобілів було викрадено у 2022 році. Тоді безслідно зникли 11 734 транспортних засоби. Зараз же кількість угонів знизилася майже до передвоєнного рівня, адже востаннє близько 700 автокрадіжок за 8-місячний період було зафіксовано у 2021 році.