40 тисяч штрафу навіть тверезим: без чого українцям не можна сідати за кермо

Українські водії звикли, що штрафами на суму у кількадесят тисяч гривень карають лише за правопорушення із наслідками для життя чи здоров’я інших людей. Однак за останні роки у ПДР України було внесено чимало змін, про які не знають водії «старої школи».

Тепер штраф на суму від 20 тис., чи навіть 40 тис. грн можна отримати навіть якщо ви керували автівкою у цілком тверезому стані та не спричинили жодної аварійної ситуації на дорозі. Для цього достатньо лише сісти за кермо автомобіля без водійських прав.

Згідно з правилами дорожнього руху України осіб, що були позбавлені водійських прав, а потім впіймані під час кермування транспортним засобом, одразу штрафують на 20 400 грн. А якщо ситуація повториться – горе-водію доведеться заплатити удвічі більше. До того ж його позбавлять права кермування ще на 7 років.

Якщо замислитися, таке покарання є цілком обґрунтованим. Адже водій, якого позбавили прав, вочевидь систематично порушував ПДР. А це означає, що він є небезпечним для інших учасників дорожнього руху і цілком може спричинити ДТП. Натомість така велика сума штрафу змусить водіїв із сумнівною репутацію відмовитися від керування автівкою. В резутьтаті буде збережене не одне життя чи то інших водіїв, чи то пішоходів.

Проте водії «старої школи» у більшості своїй не знають про зміну суми штрафу. Адже раніше, проїхавшись на авто без прав, можна було відбутися копійчаним штрафом на суму всього 510 грн. Для таких водіїв новий штраф стане неприємним сюрпризом. Тоді наступного разу вони серйозно замисляться, чи варто сідати за кермо без прав. А якщо цього не трапиться, то принаймні на 7 років учасники дорожнього руху будуть убезпечені від легковажних дій таких недобросовісних кермувальників.