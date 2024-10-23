Цвет имеет значение: эксперты рассказали какой болгарский перец самый полезный

Специалисты рассказали о различиях в пищевой ценности зеленого, желтого и красного болгарского перца.

Хотя красный болгарский перец традиционно считается самым полезным благодаря высокому содержанию витамина С, врачи-диетологи отмечают, что зеленый и желтый сорта также являются ценными источниками витаминов и минералов. Вообще разнообразие цветов болгарского перца в рационе способствует сбалансированному питанию и укреплению здоровья.

Детали

Каждый цвет болгарского перца имеет свои уникальные свойства. Красный перец, благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксиданта ликопина, является мощным защитником слизистых оболочек от воспалений. Желтый перец, не уступая по содержанию витамина С, также богат другими полезными веществами, которые укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье сосудов.

Желтый болгарский перец – это настоящий кладезь бета-каротина. Этот мощный антиоксидант не только делает сосуды эластичными, но и способствует обновлению клеток, защищает кожу от солнца и улучшает зрение. Зеленый перец, в свою очередь, богат антиоксидантами, которые активно борются с вредными микроорганизмами и улучшают клеточное дыхание. Приятным бонусом является то, что зеленый перец сохраняет свои полезные свойства даже после тепловой обработки.

Термическая обработка болгарского перца приводит к денатурации витамина С, однако биодоступность ликопина и бета-каротина, наоборот, повышается. Это связано с разрушением клеточных стенок овоща и высвобождением этих пигментов. Несмотря на высокую пищевую ценность, болгарский перец содержит органические кислоты и клетчатку, что может раздражать слизистую оболочку желудка у людей с гастритом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Оптимальное количество перца в день для здорового человека – половина перца среднего размера.

В целом любые овощи полезны. Поэтому старайтесь включать в рацион максимальное их количество. И хоть болгарский перец дорожает, добавьте в рацион морковь, свеклу, капусту и другие сезонные овощи.