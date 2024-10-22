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Зачем в жареный картофель добавлять муку: секрет от шеф-повара

Yulia23.10.2024

Чтобы достичь совершенства в приготовлении жареного картофеля, повара используют различные хитрости и секреты. Некоторые из них хорошо известны. Например, для получения золотистой корочки и насыщенного цвета часто добавляют сливочное масло с куркумой. А чтобы придать блюду особый вкусовой оттенок, картофель жарят на смеси растительного масла и растопленного сала. Однако не все хозяйки знают, зачем во время приготовления добавлять муку. Предлагаем узнать о неожиданном секрете приготовления невероятно вкусного жареного картофеля.

Зачем добавлять муку?

Хрустящая корочка и мягкая середина – это идеальное сочетание для жареного картофеля. Но как достичь такого результата? Ответ прост – мука! Она создает на поверхности картофеля защитную пленку, которая препятствует испарению влаги и способствует образованию аппетитной корочки. Кроме того, мука впитывает лишний жир, делая блюдо менее калорийным.

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Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка: Картофель нарезают, замачивают и обсушивают.
  2. Обваливание: Обваливают картофель в муке со специями.
  3. Жарка: Жарят на раскаленном масле до готовности: Жарят на раскаленном масле до готовности.

Совет! Для получения более насыщенного вкуса можно добавить к муке немного измельченных трав – укроп или орегано.

картопля

Как сделать жареный картофель менее вредным

Конечно, жареная картошка – это вкусно, но и достаточно калорийно. Чтобы наслаждаться любимым блюдом, не набирая лишних килограммов, попробуйте эти советы:

  • Выбор картофеля. Выбирайте сорта картофеля с низким содержанием крахмала. Они меньше впитывают масло во время жарки.
  • Подготовка. Перед жаркой картофель тщательно высушите. Чем меньше влаги, тем меньше масла он впитает.
  • Масло. Используй оливковое или кокосовое масло. Они имеют высокую температуру дымления и придадут картофелю приятный аромат.
  • Количество масла. Не наливайте слишком много масла на сковороду. Достаточно тонкого слоя, чтобы картофель не пригорал.
  • Способ жарки. Попробуйте сначала немного картофель в духовке, а затем жарить с небольшим количеством масла. Это позволит уменьшить количество жира в блюде.

Экспериментируйте и пробуйте на вкус.

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Yulia23.10.2024
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