Зачем в жареный картофель добавлять муку: секрет от шеф-повара

Чтобы достичь совершенства в приготовлении жареного картофеля, повара используют различные хитрости и секреты. Некоторые из них хорошо известны. Например, для получения золотистой корочки и насыщенного цвета часто добавляют сливочное масло с куркумой. А чтобы придать блюду особый вкусовой оттенок, картофель жарят на смеси растительного масла и растопленного сала. Однако не все хозяйки знают, зачем во время приготовления добавлять муку. Предлагаем узнать о неожиданном секрете приготовления невероятно вкусного жареного картофеля.

Зачем добавлять муку?

Хрустящая корочка и мягкая середина – это идеальное сочетание для жареного картофеля. Но как достичь такого результата? Ответ прост – мука! Она создает на поверхности картофеля защитную пленку, которая препятствует испарению влаги и способствует образованию аппетитной корочки. Кроме того, мука впитывает лишний жир, делая блюдо менее калорийным.

Пошаговая инструкция:

Подготовка: Картофель нарезают, замачивают и обсушивают. Обваливание: Обваливают картофель в муке со специями. Жарка: Жарят на раскаленном масле до готовности: Жарят на раскаленном масле до готовности.

Совет! Для получения более насыщенного вкуса можно добавить к муке немного измельченных трав – укроп или орегано.

Как сделать жареный картофель менее вредным

Конечно, жареная картошка – это вкусно, но и достаточно калорийно. Чтобы наслаждаться любимым блюдом, не набирая лишних килограммов, попробуйте эти советы:

Выбор картофеля. Выбирайте сорта картофеля с низким содержанием крахмала. Они меньше впитывают масло во время жарки.

Подготовка. Перед жаркой картофель тщательно высушите. Чем меньше влаги, тем меньше масла он впитает.

Масло. Используй оливковое или кокосовое масло. Они имеют высокую температуру дымления и придадут картофелю приятный аромат.

Количество масла. Не наливайте слишком много масла на сковороду. Достаточно тонкого слоя, чтобы картофель не пригорал.

Способ жарки. Попробуйте сначала немного картофель в духовке, а затем жарить с небольшим количеством масла. Это позволит уменьшить количество жира в блюде.

Экспериментируйте и пробуйте на вкус.