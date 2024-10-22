Навіщо у смажену картоплю додавати борошно: секрет від шеф-кухаря

Щоб досягти досконалості у приготуванні смаженої картоплі, кухарі використовують різноманітні хитрощі та секрети. Деякі з них добре відомі. Наприклад, для отримання золотистої скоринки та насиченого кольору часто додають вершкове масло з куркумою. А щоб надати страві особливого смакового відтінку, картоплю смажать на суміші рослинної олії та розтопленого сала. Проте не всі господині знають, навіщо під час приготування додавати борошно. Пропонуємо дізнатися про несподіваний секрет приготування неймовірно смачної смаженої картоплі.

Навіщо додавати борошно?

Хрустка скоринка і м’яка середина — це ідеальне поєднання для смаженої картоплі. Але як досягти такого результату? Відповідь проста — мука! Вона створює на поверхні картоплі захисну плівку, яка перешкоджає випаровуванню вологи і сприяє утворенню апетитної скоринки. Крім того, мука вбирає зайвий жир, роблячи страву менш калорійною.

Покрокова інструкція:

Підготовка: Картоплю нарізають, замочують і обсушують. Обвалювання: Обвалюють картоплю в муці зі спеціями. Смаження: Смажать на розпеченій олії до готовності.

Порада! Для отримання більш насиченого смаку можна додати до муки трохи подрібнених трав — кріп або орегано.

Як зробити смажену картоплю менш шкідливою

Звичайно, смажена картопля – це смачно, але й досить калорійно. Щоб насолоджуватися улюбленою стравою, не набираючи зайвих кілограмів, спробуйте ці поради:

Вибір картоплі. Обирайте сорти картоплі з низьким вмістом крохмалю. Вони менше вбирають олію під час смаження.

Підготовка. Перед смаженням картоплю ретельно висушіть. Чим менше вологи, тим менше олії вона вбере.

Олія. Використовуй оливкову або кокосову олію. Вони мають високу температуру димлення і додадуть картоплі приємний аромат.

Кількість олії. Не наливайте занадто багато олії на сковороду. Достатньо тонкого шару, щоб картопля не пригорала.

Спосіб смаження. Спробуйте спочатку трохи картоплю в духовці, а потім смажити з невеликою кількістю олії. Це дозволить зменшити кількість жиру в страві.

Експериментуйте та смакуйте.