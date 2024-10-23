Це потрібно знати кожному: що означає новий дорожній знак “P+D”

Європейські міста вводять інновації в організацію паркування. Нові знаки “P+D” (Паркуй і Їдь) призначені спеціально для автомобілів, якими користуються за принципом каршерингу. Це зручно для тих, хто бажає скористатися авто лише на короткий час, без необхідності мати власне транспортний засіб.

Що варто знати

Дорожній знак IP 13f, який вказує на паркомісця для автомобілів, що використовуються за принципом “поділися автомобілем”, був введений в Чехії минулого року. Незважаючи на офіційне затвердження, його активне використання почалося лише нещодавно. Враховуючи зростаючу популярність каршерингу в Україні, впровадження такого знаку могло б значно полегшити життя водіям і пасажирам

Дорожній знак IP 13f, який має вигляд синього прямокутника з білими літерами “P+D”, є відносно новим для чеських доріг. Він вказує на паркомісця, призначені виключно для автомобілів, які беруть участь у програмах спільного користування. Цей знак є логічним доповненням до вже існуючих “буквених знаків”, таких як “P+R” (паркуй і йди) та “K+R” (паркуй і їдь громадським транспортом). Незважаючи на офіційне введення в дію, багато водіїв ще не повністю розуміють його значення.

Причини популярності каршерингу

Спільне використання автомобілів – це сучасний та екологічний підхід до пересування. Це означає, що одну машину можуть використовувати кілька людей за потреби, а не лише один власник. В Європі така практика стає дедалі популярнішою. Спеціальні знаки вказують на паркомісця, призначені саме для таких автомобілів, які не постійно експлуатуються однією людиною.

Паркування P+D – це нова ініціатива, яка наразі реалізована лише в Чехії. Чи інші європейські країни переймуть цей досвід, покаже час. Важливо зазначити, що в Чехії за неправильне паркування на місцях P+D передбачені значні штрафи – від 1000 до 1500 чеських крон, що приблизно дорівнює 1783-2674 гривням.