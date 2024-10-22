Нефтегаз сделал важное объявление для всех у кого установлена ​​газовая колонка

Уже начался отопительный сезон, но погода пока такая, что позволяет при необходимости провести осмотр и профилактику различных отопительных приборов. В компании “Нафтогаз” обратились к владельцам газовых колонок. Говорят, это один из тех отопительных приборов, которые могут нести повышенную опасность для жильцов помещения. Чтобы избежать серьезных проблем в Нафтогазе советуют уметь вовремя распознать проблемы с колонкой и при необходимости вызвать мастера.

Что должно настораживать?

Эксперты компании Нафтогаз говорят, что часто потребители жалуются на всевозможные звуки, издаваемые газовой колонкой. Некоторые из этих звуков вполне нормальны, а некоторые должны настораживать. К примеру, к обычным звукам относится шипение. Это обычные звуки воды. А вот, если колонка гудит, или внутри устройства слышны какие-нибудь постукивания, то нужно насторожиться. Это может свидетельствовать о поломке устройства, которое нужно немедленно ремонтировать.

Также в Нафтогазе говорят, что каждый год перед началом холодов следует вызвать мастера, который осмотрит ваш отопительный прибор. И это касается не только колонок и разнообразных котлов.

В случае с колонкой мастер обычно сначала осматривает саму горелку. Затем, проверяет наличие сажи и пыли и если их много, то производится тщательная чистка. Далее мастер проверяет вентиляцию и напоследок, в зависимости от модели, может еще проверить форсунки.

Будет ли в этом году дорожать газ?

В Нафтогазе ответили и на этот вопрос. Говорят, что к концу 2024 года стоимость газа остается неизменной, ведь действует Мораторий. Более того, согласно Мораторию тарифы на газ не должны расти и дальше, но ранее звучала информация, что в 2025 году Мораторий может быть отменен. Пока что в Нафтогазе это никак не комментируют.