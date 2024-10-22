Нафтогаз зробив важливе оголошення для всіх у кого встановлена газова колонка

Вже розпочався опалювальний сезон, але погода поки що така, що дозволяє за потреби провести огляд та профілактику різноманітних опалювальних приладів. У компанії “Нафтогаз” звернулися до власників газових колонок. Кажуть, це один з тих опалювальних приладів, який може нести підвищену небезпеку для мешканців приміщення. Щоб уникнути серйозних проблем у Нафтогазі радять вміти вчасно розпізнати проблеми з колонкою, та за потреби викликати майстра.

Що має насторожувати?

Експерти компанії Нафтогаз кажуть, що часто споживачі скаржаться на різноманітні звуки, які видає газова колонка. Деякі з цих звуків є цілком нормальними, а деякі мають насторожувати. Наприклад, до нормальних звуків належить шипіння. Це звичайні звуки води. А от, якщо колонка гуде, або всередині пристрою чутно якісь постукування, то потрібно насторожитися. Це вже може свідчити про поломку пристрою, яку потрібно негайно ремонтувати.

Також у Нафтогазі кажуть, що кожного року перед початком холодів варто викликати майстра, який огляне ваш опалювальний прилад. І це стосується не лише колонок, й різноманітних котлів.

У випадку з колонкою, майстер зазвичай спочатку оглядає саму горілку. Потім, перевіряє наявність сажі та пилу і якщо їх багато, то проводиться ретельна чистка. Далі майстер перевіряє вентиляцію і наостанок, залежно від моделі, може перевірити ще форсунки.

Чи буде цьогоріч дорожчатиме газ?

У Нафтогазі відповіли й на це питання. Кажуть, що кінця 2024 року вартість газу залишається незмінною, адже діє Мораторій. Ба більше, згідно з Мораторієм тарифи на газ не повинні зростати й надалі, але раніше лунала інформація, що у 2025 році Мораторій може бути скасовано. Поки що у Нафтогазі це ніяк не коментують.