Синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег и ударят морозы

Нынешняя осень однозначно холоднее, чем в 2023 году. Однако, синоптики говорят, что та температура воздуха, которая сейчас наблюдается, является нормой для того периода, что сейчас есть. Однако в некоторых регионах уже имелись небольшие ночные заморозки, до -1. В горах уже традиционно выпал снег. И вот, украинцев интересует, придет ли этот снег и на остальную территорию Украины. И если да то когда. Синоптик Наталья Птуха заявила, что до конца октября снеговые осадки точно ожидать не стоит. Да и вообще, не будет даже дождя. А вот в ноябре ситуация кардинально изменится.

Снег может выпасть уже через две недели

Первый снег с дождем может выпасть в некоторых украинских регионах уже в начале ноября. Тогда как раз ожидается холодный циклон, который покроет большую часть страны. Что касается морозов, то их ждать не стоит, а значит, тот снег, который выпадет, сразу же будет таять. Синоптики говорят, что в этом году морозы или, как минимум, сильные заморозки придут в Украину вплоть до конца осени. И то, скорее всего, они минуют южную и центральную часть страны. В целом, температура воздуха будет на 2-3 градуса выше климатической нормы для этого периода.

Будет ли еще “бабье лето”?

“Бабье лето” как раз сейчас началось на большинстве территории Украины. Вчера, в понедельник, 21 октября, температура воздуха в некоторых областях поднялась до 15-17 градусов. Такая погода ожидается до конца этой недели. Этой осенью это последнее такое весомое потепление. Дальше солнца и тепла будет все меньше. На смену ему придут дождливые и пасмурные дни, иногда с резким похолоданием.