Вы точно этого не знали: что нужно сделать чтобы деруны не темнели

Драники — любимое многими блюдо. Но часто бывает так, что во время приготовления картофель темнеет, портя внешний вид блюда. Как сохранить деруны золотистыми и аппетитными, рассказывает опытный повар.

Четыре совета для идеальных драников

Вот несколько советов, которые помогут вам приготовить вкусные и золотистые драники:

Выбор картофеля. Для приготовления драников лучше всего подходят желтые сорта картофеля. Они содержат больше крахмала, поэтому у драников будет более нежная текстура. Лук – природный консервант. Перед тем, как натирать картофель, натрите на терке лук. Лук содержит серу, которая замедляет процесс окисления картофеля и предотвращает его потемнение. После добавления картофеля к луку, сразу же перемешайте массу. Или натирайте поочередно — картофелину и кусочек лука.

Отжим лишней жидкости. Тщательно отожмите измельченный картофель с луком, чтобы избавиться от лишней влаги. Это позволит уменьшить количество муки, необходимой для формирования драников, и сделает их более хрустящими. Сметану в помощь. Добавьте к картофельной массе небольшое количество сметаны. Сметана содержит жир, который создает на поверхности картофеля защитную пленку, предотвращающую окисление и придающую драникам нежность.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить вкусные и аппетитные драники, которые порадуют вас и ваших родных.

Полезны ли деруны?

Драники – это вкусное и сытное блюдо, хоть и высококалорийное Но его можно сделать полезнее. Жарьте драники на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла. Добавляйте овощи, например. тертую морковь, кабачок или брокколи или цветную капусту. Лишь 20-30% от общего количества придадут драникам сочности и витаминов.

Также можно уменьшить количество пшеничной муки или заменить ее часть овсяными хлопьями или отрубями.

То есть вы можете экспериментировать с различными подходами. Но даже несмотря на калорийность это вкусное и питательное блюдо, именно то что надо для холодных осенних вечеров. Не отказывайте себе в этом удовольствии.