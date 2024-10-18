Станет еще сложнее? В Украине снова пересмотрят тарифы на электроэнергию

Народный депутат Украины Владимир Мороз выразил обеспокоенность возможным повышением тарифов на электроэнергию как для бытовых потребителей, так и для предприятий. По его словам, такое решение может быть принято в ближайшее время. Мороз занимает должность председателя подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, что делает его слова особенно весомыми.

Детали

Народный депутат отметил, что украинцы уже испытывают значительную финансовую нагрузку из-за высоких цен на коммунальные услуги. Дальнейшее повышение тарифов, особенно на электроэнергию, может привести к значительному подорожанию продуктов питания, в частности хлеба, который является основным продуктом в рационе большинства украинцев. В то же время, европейские партнеры настаивают на необходимости повышения тарифов на электроэнергию, аргументируя это потребностями модернизации энергетической отрасли.

По словам народного депутата Владимира Мороза, украинцев ожидает значительное повышение тарифов на электроэнергию. Так, стоимость 1 киловатт-часа для населения может вырасти до 6-7 гривен, а для предприятий – до 11-12 гривен. При этом, как отмечает депутат, цены будут повышать постепенно, вероятно, в несколько этапов.

Народный депутат Владимир Мороз напомнил, что окончательное решение о повышении тарифов на электроэнергию принимает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Именно этот регулятор отвечает за установление тарифов на электроэнергию в Украине. Мороз выразил обеспокоенность по поводу возможного повышения тарифов, отметив, что значительная часть населения не сможет выдержать такую нагрузку.

И это еще не все. С большой вероятностью уже этой весной в Украине пересмотрят стоимость газа. В начале войны украинцам обещали не повышать тарифы на газ и тепло до завершения военного положения и еще несколько месяцев после. Но из-за дефицита бюджета это решение могут отменить. Так же речь идет об отмене льгот на уплату единого социального взноса. Уже с нового года ЕСВ снова станет обязательным. Кто-то в отмене моратория видит намек на близкое окончание войны. Но на самом деле причина одна – значительный дефицит бюджета Украины и сокращение помощи от западных партнеров.