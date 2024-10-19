Небезпечний для здоров’я: популярний в Україні овоч більше не їдять в Європі

Обговорення такого популярного овоча як ревінь вийшло за рамки кулінарії і торкнулося питань здоров’я.

Хоча в Україні ревінь традиційно використовують для приготування пирогів, компотів та варення, в Європі інтерес до цієї рослини поступово згасає. Занепокоєння щодо високого вмісту щавлевої кислоти та її впливу на нирки призводить до обмеження споживання ревеню в багатьох європейських країнах.

Деталі

Вся причина у вмісті кислоти в цьому овочі. Тривале вживання продуктів, багатих на щавлеву кислоту, може спровокувати утворення каменів у нирках.

Лікарі радять вживати ревінь з обережністю, особливо людям, які мають проблеми з нирками або страждають на сечокам’яну хворобу. Самостійне призначення ревеню може завдати шкоди здоров’ю, тому перед його включенням до раціону обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Незважаючи на те, що ревінь може становити певну загрозу для здоров’я деяких людей, він також є джерелом цінних вітамінів і мінералів, таких як вітамін С, калій та магній, необхідних для нормального функціонування організму.

Листя ревеню містить найвищу концентрацію щавлевої кислоти, тому їх вживання в їжу не рекомендується. Для приготування страв слід використовувати виключно стебла, оскільки вони містять значно менше загрозливої щавлевої кислоти.

Інформація має суто ознайомлювальний характер. З будь-яких питань, що стосуються здоров’я краще звернутися до лікаря. Остаточне рішення щодо вживання ревеню приймаєте лише ви. Але якщо ви страждаєте від утворення піску чи каміння в нирках, то краще хоча би скоротити споживання цього овочу. До того ж є безліч альтернатив них продуктів з високим вмістом вітаміну С. Пиріг чи компот з чорної чи червоної смородини точно смакуватиме не гірше.

І ще, попри поширений міф про високий вміст вітаміну С в цитрусових, найбільше його міститься в шипшині та червоному болгарському перці.