Стане ще складніше? В Україні знову переглянуть тарифи на електроенергію

Народний депутат України Володимир Мороз висловив стурбованість можливим підвищенням тарифів на електроенергію як для побутових споживачів, так і для підприємств. За його словами, таке рішення може бути прийняте найближчим часом. Мороз обіймає посаду голови підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії в Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, що робить його слова особливо вагомими.

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Народний депутат зазначив, що українці вже відчувають значне фінансове навантаження через високі ціни на комунальні послуги. Подальше підвищення тарифів, особливо на електроенергію, може призвести до значного подорожчання продуктів харчування, зокрема хліба, який є основним продуктом у раціоні більшості українців. Водночас, європейські партнери наполягають на необхідності підвищення тарифів на електроенергію, аргументуючи це потребами модернізації енергетичної галузі.

За словами народного депутата Володимира Мороза, українців очікує значне підвищення тарифів на електроенергію. Так, вартість 1 кіловат-години для населення може зрости до 6-7 гривень, а для підприємств – до 11-12 гривень. При цьому, як зазначає депутат, ціни підвищуватимуть поступово, ймовірно, кількома етапами.

Народний депутат Володимир Мороз нагадав, що остаточне рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію приймає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Саме цей регулятор відповідає за встановлення тарифів на електроенергію в Україні. Мороз висловив стурбованість з приводу можливого підвищення тарифів, зазначивши, що значна частина населення не зможе витримати таке навантаження.

І це ще не все. З великою ймовірністю вже цієї весни в Україні переглянуть вартість газу. На початку війни українцям обіцяли не підвищувати тарифи на газ та тепло до завершення воєнного стану та ще кілька місяців після. Але через дефіцит бюджету це рішення можуть скасувати. Так само йдеться про скасування пільг на сплату єдиного соціального внеску. Вже з нового року ЄСВ знову стане обов’язковим. Хтось в скасуванні мораторію бачить натяк на близьке закінчення війни. Але насправді причина одна — значний дефіцит бюджету України та скорочення допомоги від західних партнерів.