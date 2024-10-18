Украинцам выплатят по 7 000 гривен на содержание животных: о чем идет речь и кто получит средства

Государство поддерживает украинских фермеров, которые занимаются разведением крупного рогатого скота и овец. Аграрии, которые содержат от 3 до 100 коров, могут получить государственную дотацию в размере 7000 гривен на каждую голову скота. Те, кто разводит коз и овец (от 5 до 500 голов), могут рассчитывать на дотацию 2000 гривен за каждое животное. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики.

Детали

Как сообщается, подать заявку на получение государственной поддержки могут фермеры из всех регионов Украины, за исключением территорий, которые временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия. Прием заявок стартовал 17 октября. Для того, чтобы воспользоваться этой программой, необходимо перейти по указанной ссылке – https://www.dar.gov.ua/.

Как отметили в Минагрополитики, если общая сумма заявок на получение дотаций достигнет выделенного государственного финансирования по определенной программе, дальнейший прием заявок будет приостановлен. О таком решении будет официально сообщено на сайте Государственного аграрного реестра.

Украинцам будут платить по 2 тысячи гривен за каждый гектар земли

Украинские фермеры, которые работают в прифронтовых регионах, получат дополнительную финансовую поддержку от государства. За каждый гектар земли, обработанный в зоне активных боевых действий, аграрии получат 2000 гривен. Если же фермер работает в регионе, где возможны боевые действия, то размер компенсации составит 1000 гривен за гектар. Такое решение было принято Правительством с целью поддержать аграриев, которые продолжают работать в сложных условиях.

Премьер-министр отметил сложности, с которыми сталкиваются украинские аграрии, работая на землях в прифронтовых регионах. Именно поэтому правительство решило предоставить дополнительную финансовую поддержку фермерам, которые продолжают работать в этих условиях. В то же время, для обеспечения обороны страны, правительство рассматривает возможность временного ограничения права собственности на землю в некоторых случаях. Это может быть необходимо для строительства фортификационных сооружений и других объектов инфраструктуры.