Українцям виплатять по 7 000 гривень на утримання тварин: про що йдеться та хто отримає кошти

Держава підтримує українських фермерів, які займаються розведенням великої рогатої худоби та овець. Аграрії, які утримують від 3 до 100 корів, можуть отримати державну дотацію у розмірі 7000 гривень на кожну голову худоби. Ті, хто розводить кіз та овець (від 5 до 500 голів), можуть розраховувати на дотацію 2000 гривень за кожну тварину. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики.

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Як повідомляється, подати заявку на отримання державної підтримки можуть фермери з усіх регіонів України, за винятком територій, які тимчасово окуповані або де ведуться активні бойові дії. Прийом заявок стартував 17 жовтня. Для того, щоб скористатися цією програмою, необхідно перейти за вказаним посиланням — https://www.dar.gov.ua/.

Як зазначили в Мінагрополітики, якщо загальна сума заявок на отримання дотацій досягне виділеного державного фінансування за певною програмою, подальший прийом заявок буде призупинено. Про таке рішення буде офіційно повідомлено на сайті Державного аграрного реєстру.

Українцям платитимуть по 2 тисячі гривень за кожен гектар землі

Українські фермери, які працюють у прифронтових регіонах, отримають додаткову фінансову підтримку від держави. За кожен гектар землі, оброблений у зоні активних бойових дій, аграрії отримають 2000 гривень. Якщо ж фермер працює в регіоні, де можливі бойові дії, то розмір компенсації становитиме 1000 гривень за гектар. Таке рішення було ухвалено Урядом з метою підтримати аграріїв, які продовжують працювати в складних умовах.

Прем’єр-міністр наголосив на складнощах, з якими стикаються українські аграрії, працюючи на землях у прифронтових регіонах. Саме тому уряд вирішив надати додаткову фінансову підтримку фермерам, які продовжують працювати в цих умовах. Водночас, для забезпечення оборони країни, уряд розглядає можливість тимчасового обмеження права власності на землю в деяких випадках. Це може бути необхідно для будівництва фортифікаційних споруд та інших об’єктів інфраструктури.