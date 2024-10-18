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С ноября можно платить меньше: украинцам рассказали как платить 2,16 за кВт вместо 4,23 грн

Yulia19.10.2024
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Каждое домохозяйство в Украине имеет возможность установить у себя многозонный счетчик (двухзонный или трехзонный), который позволяет рассчитываться за электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток. Для этого необходимо обратиться к своему энергопоставщику с соответствующим заявлением и заказать установку такого счетчика. Стоит учесть, что счетчик приобретается за собственные средства потребителя. Весь процесс перехода на многозонный тариф может занять определенное время, обычно до нескольких недель.

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Детали

Использование двухзонного счетчика позволяет сократить расходы на электроэнергию вдвое в ночное время (с 23:00 до 07:00), поскольку тариф в этот период составляет 2,16 грн за киловатт-час. Если же у вас установлен трехзонный счетчик, то действуют три разных тарифа:

  • Ночной тариф (23:00-07:00): самый низкий и составляет 1,728 грн за кВт*час.
  • Полупиковый тариф (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): имеет среднюю стоимость и составляет 4,34 грн за кВт*ч.
  • Пиковый тариф (8:00-11:00, 20:00-22:00): самый высокий и составляет 6,48 грн за кВт*ч.

Установка трехзонного счетчика целесообразна, если у вас большое потребление электроэнергии и вы можете планировать ее использование. То есть, если вы сможете ограничить потребление в пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00), то сможете существенно сэкономить.

Что касается двухзонного счетчика, то один из поставщиков предлагает установку «под ключ» за 4099 грн. Рассмотрим пример: если вы потребляете 300 кВтч в месяц, то с двухзонным счетчиком, используя 100 кВтч ночью по более низкому тарифу, вы сможете сэкономить около 216 грн ежемесячно.

Если тариф на электроэнергию останется неизменным, то инвестиции в двухзонный счетчик окупятся примерно за 19 месяцев. Однако, учитывая возможное повышение тарифов в будущем, этот срок может сократиться. Стоит отметить, что стоимость счетчика может существенно отличаться в зависимости от его характеристик и производителя. Наиболее бюджетные варианты можно найти уже за 1500 гривен.

Действующий тариф на электроэнергию установлен до мая 2025 года, согласно правительственному постановлению. Дальнейшие решения по тарифам будут приниматься с учетом многих факторов, таких как состояние энергосистемы, цены на электроэнергию на мировых рынках, общая экономическая ситуация в стране и возможности государственного бюджета.

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Yulia19.10.2024
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