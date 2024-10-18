С ноября можно платить меньше: украинцам рассказали как платить 2,16 за кВт вместо 4,23 грн

Каждое домохозяйство в Украине имеет возможность установить у себя многозонный счетчик (двухзонный или трехзонный), который позволяет рассчитываться за электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток. Для этого необходимо обратиться к своему энергопоставщику с соответствующим заявлением и заказать установку такого счетчика. Стоит учесть, что счетчик приобретается за собственные средства потребителя. Весь процесс перехода на многозонный тариф может занять определенное время, обычно до нескольких недель.

Детали

Использование двухзонного счетчика позволяет сократить расходы на электроэнергию вдвое в ночное время (с 23:00 до 07:00), поскольку тариф в этот период составляет 2,16 грн за киловатт-час. Если же у вас установлен трехзонный счетчик, то действуют три разных тарифа:

Ночной тариф (23:00-07:00): самый низкий и составляет 1,728 грн за кВт*час.

Полупиковый тариф (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): имеет среднюю стоимость и составляет 4,34 грн за кВт*ч.

Пиковый тариф (8:00-11:00, 20:00-22:00): самый высокий и составляет 6,48 грн за кВт*ч.

Установка трехзонного счетчика целесообразна, если у вас большое потребление электроэнергии и вы можете планировать ее использование. То есть, если вы сможете ограничить потребление в пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00), то сможете существенно сэкономить.

Что касается двухзонного счетчика, то один из поставщиков предлагает установку «под ключ» за 4099 грн. Рассмотрим пример: если вы потребляете 300 кВтч в месяц, то с двухзонным счетчиком, используя 100 кВтч ночью по более низкому тарифу, вы сможете сэкономить около 216 грн ежемесячно.

Если тариф на электроэнергию останется неизменным, то инвестиции в двухзонный счетчик окупятся примерно за 19 месяцев. Однако, учитывая возможное повышение тарифов в будущем, этот срок может сократиться. Стоит отметить, что стоимость счетчика может существенно отличаться в зависимости от его характеристик и производителя. Наиболее бюджетные варианты можно найти уже за 1500 гривен.

Действующий тариф на электроэнергию установлен до мая 2025 года, согласно правительственному постановлению. Дальнейшие решения по тарифам будут приниматься с учетом многих факторов, таких как состояние энергосистемы, цены на электроэнергию на мировых рынках, общая экономическая ситуация в стране и возможности государственного бюджета.