З листопада можна платити менше: українцям розповіли як платити 2,16 за кВт замість 4,23 грн

Кожне домогосподарство в Україні має можливість встановити в себе багатозонний лічильник (двозонний або тризонний), який дозволяє розраховуватися за електроенергію за різними тарифами залежно від часу доби. Для цього необхідно звернутися до свого енергопостачальника з відповідною заявою та замовити встановлення такого лічильника. Варто врахувати, що лічильник купується за власні кошти споживача. Весь процес переходу на багатозонний тариф може зайняти певний час, зазвичай до кількох тижнів.

Деталі

Використання двозонного лічильника дозволяє скоротити витрати на електроенергію вдвічі в нічний час (з 23:00 до 07:00), оскільки тариф в цей період становить 2,16 грн за кіловат-годину. Якщо ж у вас встановлений тризонний лічильник, то діють три різні тарифи:

Нічний тариф (23:00-07:00): найнижчий і становить 1,728 грн за кВт*год.

Напівпіковий тариф (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00): має середню вартість і становить 4,34 грн за кВт*год.

Піковий тариф (8:00-11:00, 20:00-22:00): найвищий і становить 6,48 грн за кВт*год.

Встановлення тризонного лічильника є доцільним, якщо у вас велике споживання електроенергії і ви можете планувати її використання. Тобто, якщо ви зможете обмежити споживання в пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00), то зможете суттєво зекономити.

Щодо двозонного лічильника, то один з постачальників пропонує встановлення “під ключ” за 4099 грн. Розглянемо приклад: якщо ви споживаєте 300 кВтгод на місяць, то з двозонним лічильником, використовуючи 100 кВтгод вночі за нижчим тарифом, ви зможете зекономити близько 216 грн щомісяця.

Якщо тариф на електроенергію залишиться незмінним, то інвестиції в двозонний лічильник окупляться приблизно за 19 місяців. Однак, з огляду на можливе підвищення тарифів у майбутньому, цей термін може скоротитися. Варто зазначити, що вартість лічильника може суттєво відрізнятися залежно від його характеристик та виробника. Найбільш бюджетні варіанти можна знайти вже за 1500 гривень.

Діючий тариф на електроенергію встановлено до травня 2025 року, відповідно до урядової постанови. Подальші рішення щодо тарифів будуть прийматися з урахуванням багатьох факторів, таких як стан енергосистеми, ціни на електроенергію на світових ринках, загальна економічна ситуація в країні та можливості державного бюджету.