Студент придумал схему, по которой мужчины могли уехать заграницу: цена вопроса — 10 000 долларов

С тех пор как идет война множество военнообязанных мужчин пытаются всяческими способами покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Очень часто эти способы незаконны. И, несмотря на то, что почти каждый день на границе задерживают таких беглецов, появляются все новые претенденты на то, чтобы испытать свою удачу. А пока есть спрос будет и предложение. И вот подобное предложение мужчинам предлагал студент, обучающийся на юридическом факультете. 24-летний парень гарантировал своим клиентам вроде бы на 100% надежную схему и брал за свои услуги 10 000 долларов.

Парень предлагал мужчинам поступление в польское высшее учебное заведение

Суть схемы заключалась в том, что парень вроде бы мог помочь военнообязанным фиктивно поступить в польское высшее учебное заведение. Это дало бы им возможность уехать за границу. Организатор схемы приезжал к своим потенциальным клиентам, объяснял им, как все будет происходить и брал задаток и пакет документов, что как бы нужен для поступления. После этого обещал мужчинам, что вскоре они получат приглашение от высшего учебного заведения Польши прибыть на учебу. Это приглашение, мол, и станет поводом пересечь границу.

Организатора уже задержали

Правда, воплотить свои планы в задуманное студенту-юристу так и не удалось. Сейчас его уже задержали правоохранители города Киева.

“При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева разоблачен 24-летний студент, который вместе с неустановленными лицами организовал схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)”, — пишут на сайте Киевской городской прокуратуры.

В настоящее время проводится следствие, разыскиваются свидетели и соучастники этой схемы. В прокуратуре заявляют, что пока парень не подлежит уголовному наказанию. Сначала должна быть доказана его прямая причастность к организации незаконных схем.