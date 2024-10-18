Кухар поділився секретом, як значно швидше зварити картоплю та зберегти в ній всі вітаміни

Картопля — це чи не найпопулярніший продукт серед українських господинь. Цей овоч варять, смажать, запікають, додають до салатів, супів та багатьох інших страв. Одна з найпопулярніших страв з цього овочу — це картопляне пюре. Однак, як виявляється більшість господинь готують його неправильно. Тобто неправильно саме варять картоплю, через що вона, по-перше, довго готується, а по-друге, втрачає низку корисних вітамінів та мікроелементів. Професійний кухар розповів, як все правильно робити.

Як правильно варити картоплю?

Правило, одне, але воно доволі вагоме і водночас дуже просте. Виявляється сиру картоплю потрібно поміщати вже у кип’ячу воду. Більшість господинь роблять навпаки. Кидають картоплю в холодну воду, чекають поки вона закипить і потім варять до готовності. Спробуйте один раз зробити по-іншому.

«Картоплю я рекомендую завжди класти в киплячу воду. Це принцип термовологоперенесення. Для того, щоб картопля була смачнішою і все, що в ній міститься, смак, вітаміни — залишилися всередині, а не пішло у воду, потрібно класти коренеплід завжди в киплячу воду. Це стосується м’яса, риби та інших овочів і фруктів. Воду треба одразу солити. За рахунок солі картопля готується швидше», — сказав кухар.

Також, щоб страва вийшла ще смачнішою, кухар радить додати у воду в процесі варіння лавровий лист, або якісь улюблені спеції. Вони нададуть картоплі трохи іншого аромату та нотку пікантності. Можна у воду додавати й свіжу зелень, наприклад, кріп або петрушку. Це вже кожен повинен орієнтуватися на власні смакові вподобання.

Готову страву можна заправити маслом та додати трішки молока або вершків. А зверху посипати сухим часником або паприкою й тоді звичайне пюре смакуватиме зовсім не звичайно.