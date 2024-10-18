Студент вигадав схему за якою чоловіки могли виїхати закордон: ціна питання — 10 000 доларів

Відколи триває війна безліч військовозобов’язаних чоловіків намагаються всілякими способами покинути країну, щоб уникнути мобілізації. Дуже часто ці способи незаконні. І попри те, що майже щодня на кордоні затримують таких втікачів, з’являються все нові претенденти на те, щоб випробувати свою удачу. А доки є попит буде й пропозиція. І от подібну пропозицію чоловікам пропонував студент, який навчається на юридичному факультеті. 24-річний хлопець гарантував своїм клієнтам начебто на 100% надійну схему і брав за свої послуги 10 000 доларів.

Хлопець пропонував чоловікам вступ до польського вищого навчального закладу

Суть схеми була в тому, що хлопець начебто міг допомогти військовозобов’язаним фіктивно вступити до польського вищого навчального закладу. Це дало б їм можливість виїхати за кордон. Організатор схеми приїжджав до своїх потенційних клієнтів, пояснював їм, як все буде відбуватися та брав завдаток і пакет документів, який начебто потрібен був для вступу. Після цього обіцяв чоловікам, що невдовзі вони отримають запрошення від вищого навчального закладу Польщі прибути на навчання. Це запрошення, мовляв, і стане приводом перетнути кордон.

Організатора вже затримали

Щоправда, втілити свої плани у задумане студенту-юристу так і не вдалося. Наразі його вже затримали правоохоронці міста Києва.

“За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито 24-річного студента, який разом з невстановленими особами організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)”, – пишуть на сайті Київської міської прокуратури.

Наразі ведеться слідство, розшукуються свідки та співучасники цієї схеми. В прокуратурі заявляють, що поки хлопець не підлягає кримінальному покаранню. Спочатку має бути доведена його пряма причетність до організації незаконних схем.