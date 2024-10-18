Важная информация: в Украине изменили правила оформления инвалидности

Кабинет министров Украины сделал процедуру оформления документов для получения статуса инвалида войны и статуса члена семьи погибшего более доступной. Теперь подать заявление стало проще, о чем сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что изменится

Сейчас известно о нескольких изменениях.

Новые правила позволяют подавать заявления на получение статуса инвалида войны или статуса члена семьи погибшего не только по месту регистрации, но и через Центры предоставления административных услуг или по почте.

Если у заявителя отсутствуют необходимые документы, государственные органы обязаны их истребовать самостоятельно.

Кроме того, предусмотрен четкий алгоритм действий в случае, если заявитель не получил ответа на свой запрос.

Также уточнено, каким образом заявитель будет уведомлен о принятом решении.

Цель этих изменений – максимально упростить процедуру получения статуса, чтобы сделать ее доступной для всех, кто имеет на это право.

А тем временем схемы коррупции в системе медико-социальной экспертизы приобретают все большую огласку. После задержания председателя МСЭК на Киевщине, похожий случай произошел в Хмельницкой области. Руководительницу областного центра МСЭК, депутата от «Слуги народа» Татьяну Крупу, задержали по подозрению в незаконном обогащении. Ее партия инициировала процедуру отзыва ее депутатского мандата. Оба чиновника были причастны к подделке медицинских документов, что позволяло мужчинам уклоняться от мобилизации.

Также сообщается о значительном увеличении забронированных лиц в последнее время. Именно на фоне этого правительство заморозило возможность бронировать новых работников на определенное время. Теперь к компаниям, которые имеют браво бронировать работников, будут выдвигать более жесткие требования. А еще в Украине начали активно обсуждать возможность снижения возраста для мобилизации. Однако это все пока на этапе обсуждений. Но с большой вероятностью уже в ближайший год в Украине снизят призывной возраст до 20-22 лет.