Важлива інформація: в Україні змінили правила оформлення інвалідності

Кабінет міністрів України зробив процедуру оформлення документів для отримання статусу інваліда війни та статусу члена сім’ї загиблого більш доступною. Тепер подати заяву стало простіше, про що повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що зміниться

Наразі відомо про кілька змін.

Нові правила дозволяють подавати заяви на отримання статусу інваліда війни або статусу члена сім’ї загиблого не лише за місцем реєстрації, але й через Центри надання адміністративних послуг або поштою.

Якщо у заявника відсутні необхідні документи, державні органи зобов’язані їх витребувати самостійно.

Крім того, передбачено чіткий алгоритм дій у разі, якщо заявник не отримав відповіді на свій запит.

Також уточнено, яким чином заявник буде повідомлений про прийняте рішення.

Мета цих змін – максимально спростити процедуру отримання статусу, щоб зробити її доступною для всіх, хто має на це право.

А тим часом схеми корупції в системі медико-соціальної експертизи набувають все більшого розголосу. Після затримання голови МСЕК на Київщині, схожий випадок стався у Хмельницькій області. Керівницю обласного центру МСЕК, депутатку від “Слуги народу” Тетяну Крупу, затримали за підозрою у незаконному збагаченні. Її партія ініціювала процедуру відкликання її депутатського мандата. Обидва посадовці були причетні до підробки медичних документів, що дозволяло чоловікам ухилятися від мобілізації.

Також повідомляється про значне збільшення заброньованих осіб останнім часом. Саме на тлі цього уряд заморозив можливість бронювати нових працівників на певний час. Тепер до компаній, що мають браво бронювати працівників, будуть висувати більш жорсткі вимоги. А ще в Україні почали активно обговорювати можливість зниження віку для мобілізації. Однак це все поки на етапі обговорень. Але з великою ймовірністю вже в найближчий рік в Україні знизять призовний вік до 20-22 років.