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Вручат повестки с 1 ноября: названы профессии с которыми мобилизуют в первую очередь

Yulia18.10.2024
Мобілізація

Отсрочка от мобилизации для педагогов – это не бессрочный пропуск. Актуальным вопросом остается: кого именно из педагогов могут мобилизовать в ближайшее время?

От мобилизации освобождены научно-педагогические работники высших учебных заведений, которые имеют научные степени, а также преподаватели профессиональных колледжей, профессионально-технических училищ и школ. Это означает, что работники образовательной отрасли, которые непосредственно занимаются учебным процессом, имеют право на отсрочку от военной службы.

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Детали

Однако не все так просто. Для того, чтобы иметь право на отсрочку от мобилизации, педагогические работники должны работать в образовательном учреждении на основном месте работы и иметь рабочую нагрузку не менее 0,75 ставки. Это означает, что подработка в школе или работа на меньшую нагрузку не дают права на отсрочку. Такая норма была закреплена в новом законе о мобилизации, который Верховная Рада приняла в этом году.

Важно понимать, что право на отсрочку от мобилизации имеют не все работники образования. Только научные и научно-педагогические работники могут рассчитывать на такую возможность. Другой технический персонал, такой как лаборанты, методисты и библиотекари, к сожалению, не подпадает под эту категорию. Порядок оформления отсрочки и проверка необходимых документов осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в соответствии с установленными правительством правилами.

Что делать если педагогу вручили повестку

Для оформления отсрочки от мобилизации педагогам необходимо:

  • Написать заявление на имя председателя ТЦК.
  • Предоставить справку с места работы, подтверждающую, что работа в образовательном учреждении является основной, а не совместительством, и что педнагрузка составляет не менее 0,75 ставки.
  • Подготовить нотариально заверенные копии документов об образовании и научных званиях (при наличии).

При этом все документы должны быть оформлены надлежащим образом и представлены в ТЦК в установленные сроки.

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Yulia18.10.2024
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