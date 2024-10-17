Вручат повестки с 1 ноября: названы профессии с которыми мобилизуют в первую очередь

Отсрочка от мобилизации для педагогов – это не бессрочный пропуск. Актуальным вопросом остается: кого именно из педагогов могут мобилизовать в ближайшее время?

От мобилизации освобождены научно-педагогические работники высших учебных заведений, которые имеют научные степени, а также преподаватели профессиональных колледжей, профессионально-технических училищ и школ. Это означает, что работники образовательной отрасли, которые непосредственно занимаются учебным процессом, имеют право на отсрочку от военной службы.

Детали

Однако не все так просто. Для того, чтобы иметь право на отсрочку от мобилизации, педагогические работники должны работать в образовательном учреждении на основном месте работы и иметь рабочую нагрузку не менее 0,75 ставки. Это означает, что подработка в школе или работа на меньшую нагрузку не дают права на отсрочку. Такая норма была закреплена в новом законе о мобилизации, который Верховная Рада приняла в этом году.

Важно понимать, что право на отсрочку от мобилизации имеют не все работники образования. Только научные и научно-педагогические работники могут рассчитывать на такую возможность. Другой технический персонал, такой как лаборанты, методисты и библиотекари, к сожалению, не подпадает под эту категорию. Порядок оформления отсрочки и проверка необходимых документов осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в соответствии с установленными правительством правилами.

Что делать если педагогу вручили повестку

Для оформления отсрочки от мобилизации педагогам необходимо:

Написать заявление на имя председателя ТЦК.

Предоставить справку с места работы, подтверждающую, что работа в образовательном учреждении является основной, а не совместительством, и что педнагрузка составляет не менее 0,75 ставки.

Подготовить нотариально заверенные копии документов об образовании и научных званиях (при наличии).

При этом все документы должны быть оформлены надлежащим образом и представлены в ТЦК в установленные сроки.