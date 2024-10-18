Багатьох позбавлять бронювання: в Україні стартує масштабний пошук ухилянтів

В українському уряді стурбовані різким зростанням кількості громадян, які отримали відстрочку від мобілізації. З метою виявлення можливих зловживань було вирішено провести масштабний аудит. Незважаючи на цю процедуру, процес оформлення відстрочок для тих, хто відповідає критеріям, продовжиться. За попередніми даними кількість заброньованих зросла більш ніж у два рази за короткий проміжок часу, що стало підставою для проведення перевірки.

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Незважаючи на проведення аудиту, процес бронювання від мобілізації триватиме. Як зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, підприємства продовжать оформляти бронювання для своїх працівників. Однак, процедура перевірки відповідності підприємств встановленим критеріям буде посилена.

Член парламенту Федір Вениславський висловив занепокоєння щодо численних випадків, коли бронювання від мобілізації оформлялося надзвичайно швидко після отримання повістки. Такі ситуації викликають підозри щодо можливих зловживань. Водночас він запевнив, що сумлінні підприємства не мають причин для хвилювань, оскільки перевірки будуть спрямовані на виявлення саме таких порушень.

З жовтня цього року набули чинності оновлені правила електронного бронювання через портал “Дія”. Відтепер для того, щоб забронювати працівника, підприємство повинно переконатися, що його дані внесені до реєстру “Оберіг” і що підприємство відповідає критеріям, які визначені як критично важливі для економіки або оборони країни.

Нагадаємо, що уряд України тимчасово призупинив дію правил, за якими підприємства могли бронювати своїх працівників від мобілізації. Це рішення набуло чинності 9 жовтня 2024 року і діятиме до 15 листопада того ж року.

Про важливі зміни чи оновлення ми будемо повідомляти додатково.

Нагадаємо, що 17 жовтня стався масштабний збій в роботі додатка “Резерв+”. Багато чоловіків отримали повідомлення про надання їм відстрочки до кінця війни. Однак цей баг вже виправили. Це лише помилка в роботі додатка через впровадження чергового його оновлення.