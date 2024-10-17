Вручать повістки з 1 листопада: названо професії з якими мобілізують в першу чергу 

Відстрочка від мобілізації для педагогів – це не безстрокова перепустка. Актуальним питанням залишається: кого саме з освітян можуть мобілізувати в найближчий час?

Від мобілізації звільнені науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, які мають наукові ступені, а також викладачі фахових коледжів, професійно-технічних училищ та шкіл. Це означає, що працівники освітньої галузі, які безпосередньо займаються навчальним процесом, мають право на відстрочку від військової служби.

Деталі

Однак не все так просто. Для того, щоб мати право на відстрочку від мобілізації, педагогічні працівники повинні працювати в освітньому закладі на основному місці роботи та мати робоче навантаження не менше 0,75 ставки. Це означає, що підробіток у школі або робота на менше навантаження не дають права на відстрочку. Така норма була закріплена у новому законі про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила цього року.

Важливо розуміти, що право на відстрочку від мобілізації мають не всі працівники освіти. Тільки наукові та науково-педагогічні працівники можуть розраховувати на таку можливість. Інший технічний персонал, такий як лаборанти, методисти та бібліотекарі, на жаль, не підпадає під цю категорію. Порядок оформлення відстрочки та перевірка необхідних документів здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки відповідно до встановлених урядом правил.

Що робити якщо педагогу вручили повістку

Для оформлення відстрочки від мобілізації освітянам необхідно:

Написати заяву на ім’я голови ТЦК.

Надати довідку з місця роботи, яка підтверджує, що робота в освітньому закладі є основною, а не сумісництвом, і що педнавантаження становить не менше 0,75 ставки.

Підготувати нотаріально завірені копії документів про освіту та наукові звання (за наявності).

При цьому усі документи мають бути оформлені належним чином та подані до ТЦК у встановлені терміни.