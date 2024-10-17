В НБУ сообщили важные изменения, касающиеся курса евро

В Украине будут по-новому рассчитывать курс евро. Будет введен справочный курс гривны по отношению к евро по состоянию на 12:00 (ежедневно). Также по-другому будут рассчитывать официальный курс евро. Его будут считать за средний период. В НБУ отметили, что справочный курс евро был разработан по просьбе участников валютного рынка. Все потому, что все больше сделок на рынке происходит именно с участием евро. То есть, отныне курс евро будут рассчитывать ежедневно и будут обновлять в 12:00.

Изменения могут затронуть и другую валюту

В целом НБУ хочет рассмотреть некоторые изменения по расчету курса гривны и к другим валютам, кроме доллара. Сейчас большинство курсов рассчитывается по состоянию на конкретный период, а не с учетом среднего значения за определенный промежуток времени.

“Учитывая это официальный курс гривны к евро, а также другим валютам (кроме доллара США) и учетную цену банковских металлов рекомендовано рассчитывать по той же методологии, как и справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00, однако по состоянию на 15 :00“, — говорится в сообщении НБУ.

Также в НБУ заявили, что сейчас у них есть все технологические возможности для ежедневного расчета курса валют. Стоит добавить, что несколько лет назад НБУ установил для некоторых валют ежемесячный расчет, а для некоторых – ежедневный. Теперь же для всех он может быть ежедневным.

“Учитывая это, а также учитывая международный опыт, предлагается сформировать одну ежедневную корзину валют для установления официального курса. В нее будут входить иностранные валюты первой группы. Классификаторы иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, что по данным платежного баланса в прошлом году обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной“, — говорится в сообщении.