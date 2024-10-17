Два великих українських банки готують до продажу: вже у 2025 році вони можуть отримати нових власників

Національний Банк України провів чергове засідання на котрому повідомив низку цікавих новин. Зокрема в НБУ заявили, що навіть попри війну банківська система в Україні доволі добре функціонує та є прибутковою. Відповідно, якщо покращиться ще й безпекова ситуація, то у 2025 році до продажу будуть готувати два банки, які наразі належать державі.

Мова про Укргазбанк та Сенс Банк

Мова про два доволі великих та популярних серед українців банки. Представник НБУ Андрій Пишний заявив, що й деякі інші державні банки підлягатимуть приватизації, однак ці стоять першими в черзі.

“Сподіваюся, що ухвалений парламентом законопроєкт про приватизацію державних банків все ж таки створюватиме додаткові можливості і простір для діалогу з приватними інвесторами. Відповідно до меморандуму з МВФ Сенс Банк та Укргазбанк – це два пріоритетні банки для початку процесу приватизації із залученням консультанта, який дозволить обрати найкращі варіанти. Тому дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе хороші новини“, – сказав він.

Також Пишний додав, що низка перевірок, які були проведені у різних банках довели, що фінустанови у хорошому стані та економічно стабільні.

“Ми пройшли, як то кажуть, на м’яких лапах відповідальний етап переходу до нової структури капіталу. Банківська система операційно-прибуткова, нарощує апетит до кредитування. У структурі доходів банків питома вага доходів від кредитування зростає“, – додав голова Нацбанку.

Варто додати, що ще кілька років тому в Україні планували знизити кількість державних банків. В переліку установ, які підлягають приватизації був і ПриватБанк, однак через війну цю процедуру саме з цим банком постійно відкладали. Чи стане він наступним у черзі — поки невідомо.