В НБУ повідомили важливі зміни, які стосуватимуться курсу євро

В Україні будуть по-новому розраховувати курс євро. Буде введено довідковий курс гривні стосовно євро станом на 12:00 (кожного дня). Також, по-іншому розраховуватимуть офіційний курс євро. Його рахуватимуть за середній період. В НБУ зазначили, що довідковий курс євро розробили на прохання учасників валютного ринку. Все через те, що все більше операцій на ринку відбувається саме за участю євро. Тобто, відтепер курс євро ймовірно розраховуватимуть щодня й оновлюватимуть о 12:00.

Зміни можуть торкнутися й іншої валюти

Загалом НБУ хоче розглянути деякі зміни стосовно розрахунку курсу гривні й до інших валют, окрім долара. Наразі більшість курсів розраховуються станом на конкретний період, а не з урахуванням середнього значення за певний проміжок часу.

“З огляду на це офіційний курс гривні до євро, а також інших валют (крім долара США) та облікову ціну банківських металів рекомендовано розраховувати за тією ж методологією, як і довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00, однак станом на 15:00“, – йдеться у повідомленні від НБУ.

Також в НБУ заявили, що тепер в них є всі технологічні можливості для щоденного розрахунку курсу валют. Варто додати, що кілька років тому НБУ встановив для деяких валют щомісячний розрахунок, а для деяких щоденний. Тепер же для всіх він може бути щоденним.

“З огляду на це, а також враховуючи міжнародний досвід, пропонується сформувати один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу. До нього входитимуть іноземні валюти першої групи. Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, що за даними платіжного балансу у попередньому році забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною“, – йдеться у повідомленні.