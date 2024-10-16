Перспективы впечатляют: каким будет население Украины в 2040 году

Будущее демографическое развитие Украины связано с высокой степенью неопределенности, поэтому стратегия предусматривает рассмотрение различных сценариев — от самых благоприятных до наименее благоприятных.

Стратегия развития Украины до 2040 года

В конце сентября 2023 года было принято важное решение для будущего нашей страны — утверждена Стратегия демографического развития до 2040 года. Этот документ определяет основные направления государственной политики, направленные на преодоление демографического кризиса и обеспечение устойчивого развития Украины.

Привлечение и удержание населения:. Создание таких условий жизни в Украине, которые бы побуждали наших граждан возвращаться из-за границы и поощряли бы иностранцев переезжать к нам. Это предусматривает создание новых рабочих мест, улучшение жилищных условий, развитие социальной инфраструктуры и обеспечение безопасности. Повышение рождаемости. Стимулирование рождаемости через систему социальной поддержки семей с детьми, обеспечение доступности качественного дошкольного и школьного образования, а также создание условий для сочетания семейной жизни и карьеры. Здоровье нации. Снижение уровня смертности путем внедрения современных методов профилактики заболеваний, улучшение качества медицинского обслуживания и содействие здоровому образу жизни. Особое внимание будет уделено проблемам детской смертности и заболеваемости, а также заболеваемости среди трудоспособного населения. Развитие экономики и занятости. Создание условий для активного участия граждан в экономической жизни страны. Это предусматривает развитие предпринимательства, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, повышение квалификации работников и обеспечение достойной оплаты труда. Адаптация к старению населения. Учитывая то, что продолжительность жизни украинцев растет, необходимо создать условия для активного долголетия. Это предусматривает развитие системы социальных услуг для пожилых людей, обеспечение доступности жилья и транспорта, а также создание благоприятной среды для общения и досуга. Улучшение качества жизни. Обеспечение доступности качественных услуг в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью и лиц пожилого возраста. Развитие инфраструктуры и коммуникаций.

Каким будет население Украины в 2040 году

Украинские демографы представили три возможных сценария развития демографической ситуации в стране до 2040 года. Каждый из этих сценариев отражает различные комбинации демографических показателей и имеет свои последствия для будущего нашего государства.