Перспективи вражають: стало відомо яким буде населення України в 2040 году

Майбутній демографічний розвиток України пов’язаний з високим ступенем невизначеності, тому стратегія передбачає розгляд різних сценаріїв – від найсприятливіших до найменш сприятливих.

Стратегія розвитку України о 2040 року

Наприкінці вересня 2023 року було ухвалено важливе рішення для майбутнього нашої країни – затверджено Стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Цей документ визначає основні напрямки державної політики, спрямовані на подолання демографічної кризи та забезпечення сталого розвитку України.

Залучення та утримання населення:. Створення таких умов життя в Україні, які б спонукали наших громадян повертатися з-за кордону та заохочували б іноземців переїжджати до нас. Це передбачає створення нових робочих місць, покращення житлових умов, розвиток соціальної інфраструктури та забезпечення безпеки. Підвищення народжуваності. Стимулювання народжуваності через систему соціальної підтримки сімей з дітьми, забезпечення доступності до якісної дошкільної та шкільної освіти, а також створення умов для поєднання сімейного життя та кар’єри. Здоров’я нації. Зниження рівня смертності шляхом впровадження сучасних методів профілактики захворювань, покращення якості медичного обслуговування та сприяння здоровому способу життя. Особлива увага буде приділена проблемам дитячої смертності та захворюваності, а також захворюваності серед працездатного населення. Розвиток економіки та зайнятості. Створення умов для активної участі громадян у економічному житті країни. Це передбачає розвиток підприємництва, підтримку малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць, підвищення кваліфікації працівників та забезпечення гідної оплати праці. Адаптація до старіння населення. З огляду на те, що тривалість життя українців зростає, необхідно створити умови для активного довголіття. Це передбачає розвиток системи соціальних послуг для літніх людей, забезпечення доступності житла та транспорту, а також створення сприятливого середовища для спілкування та дозвілля. Покращення якості життя. Забезпечення доступності якісних послуг у сферах охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства та соціального захисту. Створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Розвиток інфраструктури та комунікацій.

Яким буде населення України в 2040 році

Українські демографи представили три можливі сценарії розвитку демографічної ситуації в країні до 2040 року. Кожен з цих сценаріїв відображає різні комбінації демографічних показників і має свої наслідки для майбутнього нашої держави.